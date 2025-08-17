Ancora tre giorni di caldo e sereno. A metà settimana il cambiamento

In Riviera romagnola l'alta pressione terrà compagnia ancora per qualche giorno, ma a metà settimana è atteso un cambiamento con l'arrivo di aria fresca e pioggia. Se lunedì e martedì, infatti, le temperature saranno ancora calde e il cielo sereno, mercoledì è prevista pioggia, che potrebbe poi persistere anche nelle giornate di giovedì e venerdì.

Meteoroby

Per quanto riguarda il disagio bioclimatico, la provincia di Rimini non sarà interessata in queste giornate da particolari criticità.

La mappa di Arpae.