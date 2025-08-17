pioggia attesa per mercoledì
Ancora tre giorni di caldo e sereno. A metà settimana il cambiamento
In foto: @meteoroby
di Redazione
1 min
Dom 17 Ago 2025 15:26 ~ ultimo agg. 18 Ago 11:40
In Riviera romagnola l'alta pressione terrà compagnia ancora per qualche giorno, ma a metà settimana è atteso un cambiamento con l'arrivo di aria fresca e pioggia. Se lunedì e martedì, infatti, le temperature saranno ancora calde e il cielo sereno, mercoledì è prevista pioggia, che potrebbe poi persistere anche nelle giornate di giovedì e venerdì.
Per quanto riguarda il disagio bioclimatico, la provincia di Rimini non sarà interessata in queste giornate da particolari criticità.
