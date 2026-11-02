Altro passo nel recupero dell'ex cinema Astoria. 600mila euro per la Sala Jolly

Un altro passo per riqualificare l'ex cinema Astoria di Rimini. La Giunta ha approvato gli indirizzi per la progettazione dei nuovi impianti di climatizzazione e ricambio della Sala Jolly. Lo spazio, che si trova a piano terra, grazie a questi interventi, del costo di 600mila euro, tornerà utilizzabile. L'intervento, che dal momento in cui partirà avrà una durata di 18 mesi, non riguarda il recupero integrale dell'edificio, ma il completamento delle condizioni necessarie per rendere agibile la sala più piccola.

L'ex cinema, negli ultimi anni, ha già visto il recupero di alcuni ambienti interni. Progettato dall'architetto Vinicio Vecchi e realizzato nei primi anni Settanta, l'Astoria è stato a lungo un punto di riferimento culturale e di aggregazione per la città, con due sale per proiezioni contemporanee, un foyer su due livelli e una zona bar. L'edificio era stato pensato anche per gli spettacoli teatrali, ma questa vocazione non si è mai realizzata pienamente: la torre scenica e i camerini sono rimasti incompleti. Dopo la chiusura nel giugno 2008 e un lungo periodo di abbandono, il Comune ha avviato dal 2014 un percorso di recupero con l'obiettivo di restituire alla città uno spazio culturale polifunzionale.

Tra il 2016 e il 2021 sono stati realizzati la messa in sicurezza dei camminamenti sopraelevati esterni, la ristrutturazione del foyer con il rifacimento degli impianti e l'adeguamento dei servizi igienici per l'accessibilità, la sostituzione del solaio della torre scenica, la nuova impermeabilizzazione dell'intera copertura, la modernizzazione del bar e la riqualificazione degli spazi esterni. Una successiva fase di lavori, conclusa nell'aprile 2025, ha portato alle dotazioni antincendio del foyer e della sala piccola, al completamento del recupero di percorsi e rampe esterne e a un nuovo sistema di illuminazione a LED. Nel frattempo il Comune ha promosso percorsi di riuso temporaneo e co-progettazione con cittadini ed enti del Terzo settore, favorendo la trasformazione dell'ex cinema in un hub culturale di comunità.

Il nuovo investimento si inserisce in questa continuità e punta a completare la parte impiantistica necessaria a rendere la sala nuovamente utilizzabile. Si passa così dalla messa in sicurezza al comfort ambientale: la progettazione dovrà garantire condizioni adeguate di temperatura e qualità dell'aria, privilegiando soluzioni ad alta efficienza energetica, capaci di contenere i consumi, ridurre i costi di gestione e semplificare la manutenzione nel tempo.

Il Comune finanzierà l'opera con risorse previste nel bilancio 2026, 600mila euro complessivi, con tempi indicativi di circa 18 mesi. Il documento approvato definisce gli obiettivi e le caratteristiche dell'intervento e consente, ora, di procedere con la progettazione esecutiva.