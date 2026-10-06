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caccia alla banda

Altro colpo senza scasso, spariti oro e argenteria per 50mila euro

In foto: repertorio @Carabinieri
repertorio @Carabinieri
di
Lamberto Abbati
   
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Amara sorpresa a Rimini per una famiglia che, nella giornata di sabato, ha scoperto l'appartamento della madre completamente ripulito dai ladri. L'immobile appartiene a un'anziana donna che da tempo vive in una struttura protetta e non veniva aperto dall'inizio dello scorso agosto. Sabato mattina i figli si sono recati nell'appartamento per dare aria all'abitazione e controllare che tutto fosse a posto. Dall'esterno tutto appariva in ordine, ma una volta varcato il portone blindato si sono trovati di fronte un'abitazione a soqquadro. I malviventi erano riusciti ad accedere senza scassinare le serrature.

Una volta all'interno, sono riusciti a individuare la cassaforte nascosta dietro a un quadro. Senza forzare nemmeno la cassetta di sicurezza, l'hanno aperta impossessandosi di gioielli e preziosi. A sparire è stata anche l'intera argenteria di casa, per un bottino complessivo di circa 50mila euro.

Il colpo è stato messo a segno a Covignano, nella stessa zona in cui alcune settimane fa era stato svaligiato l'appartamento di una avvocatessa riminese, derubata di oro, contanti e orologi preziosi per un valore complessivo di 300mila euro. Ai proprietari non è restato altro da fare che lanciare l'allarme ai carabinieri, giunti sul posto con una pattuglia per i rilievi di rito. 

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