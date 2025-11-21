Allerta arancione per mare mosso. Sabato perturbato, domenica serena

In attesa del peggioramento previsto per la serata, dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna arriva una nuova allerta meteo per la giornata di sabato che sulla provincia di Rimini è arancione, il livello intermedio, per stato del mare. Allerta gialla, il livello più basso, per criticità idrogeologica sulle zone collinari. Prevista una giornata perturbata, con la possibilità di precipitazioni nevose anche intorno ai 500 metri. Per la giornata di domenica è invece prevista una situazione di cielo sereno o poco nuvoloso. In ulteriore calo le temperature.

Sono in arrivo condizioni di mare agitato al largo della costa meridionale della regione, con un’altezza dell’onda prevista superiore a 3,2 metri, mentre al largo del tratto di costa settentrionale l'altezza sarà leggermente inferiore, con mare molto mosso. Inoltre, nelle prime ore della notte, sul settore orientale non si escludono temporali sparsi di breve durata, con possibili effetti associati occasionali e venti forti che interesseranno anche ancora una volta il litorale.

Nei settori collinari e montani centro-orientali della regione saranno possibili ruscellamenti localizzati e fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili, anche in seguito alle precipitazioni dei giorni precedenti. Si prevedono, inoltre, condizioni del mare sotto costa che potranno generare fenomeni localizzati di ingressione marina ed erosione dei litorali.

Le previsioni di Arpae.