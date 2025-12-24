Rimini, approvato bilancio. Il sindaco: risposte a famiglie e sguardo al futuro

Nell’ultima seduta dell’anno il Consiglio Comunale di Rimini con 20 voti favorevoli e 9 contrari ha approvato il bilancio di previsione 2026/28.

“Questo bilancio, oggetto da ottobre di confronto con le parti politiche e sociali, conferma e rinsalda un’indicazione fondante di questa Amministrazione: il processo di sviluppo futuro della città non deve lasciare indietro nessuno – sottolinea il Sindaco Jamil Sadegholvaad - Non ho mai creduto alla divaricazione tra ‘grandi opere’ e ‘manutenzioni’. Un’Amministrazione può e deve rispondere al quotidiano dei cittadini all’interno di un percorso di crescita strategico della Città. Questo abbiamo fatto col bilancio 2026: se da una parte si danno risposte concrete alle esigenze delle categorie sociali più esposte, delle famiglie, del ceto medio in termini di disponibilità di servizi, investendo sul sociale e senza aumentare i tributi comunali, dall’altra si guarda in prospettiva affrontando in maniera diretta e innovativa alcune questioni sensibili della città, che riguardano strutturalmente il futuro di Rimini. Di qui la scelta di acquisire la colonia Murri, l’investimento sull’ex colonia Enel, solo per fare un esempio. E lo facciamo in un contesto socioeconomico molto particolare, per l’Italia e più in generale a livello internazionale: per questo ritengo che Rimini, con il suo bilancio sano e serio, sia in controtendenza”.

I punti principali del bilancio 2026/2028 (a cura dell'ufficio stampa)