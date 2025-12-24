Torrente Marano ingrossato
Maltempo, chiuso il ponte di via San Lorenzo a Riccione
In foto: il ponte di via San Lorenzo chiuso a Riccione
di Redazione
1 min
Mer 24 Dic 2025 12:38 ~ ultimo agg. 15:16
Il maltempo che ha portato la Protezione Civile regionale a diramare per la vigilia di Natale una allerta rossa su buona parte dell'Emilia Romagna si sta facendo sentire anche nel riminese. In particolare a Riccione è stato chiuso, fa sapere l'amministrazione, il ponte di via San Lorenzo a causa delle piogge che hanno ingrossato il torrente Marano. La situazione del corso d'acqua viene inoltre monitorata anche nella zona di viale Como.
Altre notizie
rapina al mercato coperto
Braccio intorno al collo della cassiera e fuga con i soldi, arrestato 29enne
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini