Maltempo, chiuso il ponte di via San Lorenzo a Riccione

Il maltempo che ha portato la Protezione Civile regionale a diramare per la vigilia di Natale una allerta rossa su buona parte dell'Emilia Romagna si sta facendo sentire anche nel riminese. In particolare a Riccione è stato chiuso, fa sapere l'amministrazione, il ponte di via San Lorenzo a causa delle piogge che hanno ingrossato il torrente Marano. La situazione del corso d'acqua viene inoltre monitorata anche nella zona di viale Como.