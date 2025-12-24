  
Indietro
menu
menu

Torrente Marano ingrossato

Maltempo, chiuso il ponte di via San Lorenzo a Riccione

In foto: il ponte di via San Lorenzo chiuso a Riccione
il ponte di via San Lorenzo chiuso a Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 24 Dic 2025 12:38 ~ ultimo agg. 15:16
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il maltempo che ha portato la Protezione Civile regionale a diramare per la vigilia di Natale una allerta rossa su buona parte dell'Emilia Romagna si sta facendo sentire anche nel riminese. In particolare a Riccione è stato chiuso, fa sapere l'amministrazione, il ponte di via San Lorenzo a causa delle piogge che hanno ingrossato il torrente Marano. La situazione del corso d'acqua viene inoltre monitorata anche nella zona di viale Como.

Altre notizie
Bilancio 2025 di Coriano
Bilanci 2025

Bilancio 2025 di Coriano:" Debito vicino all'azzeramento"
di Redazione
Bilancio fine anno 2025 Bellaria Igea Marina
Bilancio 2025

Bilancio 2025 di Bellaria Igea Marina: "Meno tasse e bilancio sano"
di Redazione
una Volante della polizia al Mercato Coperto
rapina al mercato coperto

Braccio intorno al collo della cassiera e fuga con i soldi, arrestato 29enne
di Lamberto Abbati
la sede dell’assemblea legislativa regionale
Sanità, tasse, investimenti

Via libera al bilancio regionale. Dibattito acceso in aula
di Redazione
@newsrimini
Rossa a Ravenna

Il maltempo non molla neanche a Natale: nuova allerta arancione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO