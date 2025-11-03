Il nuovo questore di Rimini: Prevenzione dei reati e sicurezza reale le priorità

Si è presentato questa mattina (lunedì) alla stampa il nuovo questore di Rimini, Ivo Morelli, che prende il posto dell'uscente Olimpia Abbate. Morelli, 58 anni, originario di San Giovanni Rotondo, è già stato questore della Valle d'Aosta e di Piacenza. "La sicurezza reale è il nostro primo obiettivo", dice. Poi lancia un messaggio ai cittadini della provincia. Le sue prime parole nel video.

