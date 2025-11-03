le prime parole
Il nuovo questore di Rimini: Prevenzione dei reati e sicurezza reale le priorità
In foto: Ivo Morelli, questore di Rimini (foto Migliorini)
di Lamberto Abbati
1 min
Lun 3 Nov 2025 19:49 ~ ultimo agg. 20:01
Si è presentato questa mattina (lunedì) alla stampa il nuovo questore di Rimini, Ivo Morelli, che prende il posto dell'uscente Olimpia Abbate. Morelli, 58 anni, originario di San Giovanni Rotondo, è già stato questore della Valle d'Aosta e di Piacenza. "La sicurezza reale è il nostro primo obiettivo", dice. Poi lancia un messaggio ai cittadini della provincia. Le sue prime parole nel video.
https://www.icaroplay.it/programmi/il-nuovo-questore-di-rimini-ivo-morelli-si-presenta-alla-stampa/
Altre notizie
di Redazione
VIDEO
tra Rimini e Savignano
Convergiamo verso la pace. Tappe in Romagna per la staffetta promossa dalla CISL
di Redazione
chiesta l'archiviazione
Femminicidio-suicidio di Santarcangelo, il messaggio d'addio del padre ai figli
di Lamberto Abbati
il via con gli Stati Generali
Il 28° Ecomondo al via in fiera a Rimini. Il ministro atteso per giovedì
di Redazione
Meteo Rimini