le prime parole

Il nuovo questore di Rimini: Prevenzione dei reati e sicurezza reale le priorità

In foto: Ivo Morelli, questore di Rimini (foto Migliorini)
Ivo Morelli, questore di Rimini (foto Migliorini)
di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura 1 min
Lun 3 Nov 2025 19:49 ~ ultimo agg. 20:01
Si è presentato questa mattina (lunedì) alla stampa il nuovo questore di Rimini, Ivo Morelli, che prende il posto dell'uscente Olimpia Abbate. Morelli, 58 anni, originario di San Giovanni Rotondo, è già stato questore della Valle d'Aosta e di Piacenza. "La sicurezza reale è il nostro primo obiettivo", dice. Poi lancia un messaggio ai cittadini della provincia. Le sue prime parole nel video.

