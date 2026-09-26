Alessandro Bartorelli nuovo responsabile comunicazione di Forza Italia

Alessandro Bartorelli è il nuovo responsabile comunicazione di Forza Italia in provincia di Rimini. L'annuncio arriva dal coordinatore provinciale Antonio Barboni. Il partito si prepara così agli importanti impegni del 2027 quando, oltre alle elezioni politiche, andranno al voto i principali comuni del riminese.

Bartorelli, 31enne imprenditore riccionese, era stato coordinatore di Riccione Civica e si era dimesso un paio di mesi dopo le amministrative del 2022 nelle quali la lista faceva parte della coalizione a sostegno di Claudio Cecchetto.