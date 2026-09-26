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La rimpatriata

Cena di classe a 40 anni dal diploma per la quinta A del 1986 del "Valturio"

In foto: La foto scattata alla cena di venerdì sera
La foto scattata alla cena di venerdì sera
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Redazione
   
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Cena di classe 40 anni dopo il diploma.

La classe quinta sezione A dell'ITES "Roberto Valturio" dell'anno 1986 si è ritrovata venerdì 25 settembre 2026 al Birrodromo di Rimini per una rimpatriata.

La foto di classe del 1986 e quella della cena del 2026.

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