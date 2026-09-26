La rimpatriata
Cena di classe a 40 anni dal diploma per la quinta A del 1986 del "Valturio"
In foto: La foto scattata alla cena di venerdì sera
di Redazione
1 min
Cena di classe 40 anni dopo il diploma.
La classe quinta sezione A dell'ITES "Roberto Valturio" dell'anno 1986 si è ritrovata venerdì 25 settembre 2026 al Birrodromo di Rimini per una rimpatriata.
La foto di classe del 1986 e quella della cena del 2026.
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