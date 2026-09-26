Ampliamento Fiera. Croatti (M5S): progetto importante ma serve trasparenza

I progetti di ampliamento della fiera di Rimini sono importanti per la città di Rimini ma è comunque necessario approfondire gli effetti dell'ulteriore sviluppo su quella parte di città. A dirlo è il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti a seguito delle parole del sindaco Sadegholvaad sulle infrastrutture strategiche ma anche delle proteste del comitato Osservatorio Ampliamento Fiera per la mancata trasparenza dei progetti.

"La Fiera di Rimini - scrive Croatti - riveste un ruolo fondamentale per l'economia locale, per l'occupazione, per l'immagine e la visibilità internazionale della città, per le sue sinergie con il turismo. Tutti i riminesi comprendono quanto sia importante continuare a investire per rafforzare la competitività del polo, anche attraverso progetti di ampliamento come quello del 'Cupolone', che permetterà di ospitare grandi eventi musicali e sportivi. Ma allo stesso tempo conoscono molto bene le criticità che questo sviluppo porta con sé, e le preoccupazioni di chi oggi si interroga sugli impatti sul territorio e sulla vivibilità della città sono legittime e comprensibili". Il senatore infatti evidenzia come "durante i grandi eventi fieristici la città si trova spesso paralizzata dal traffico, perché negli ultimi anni la crescita della fiera non ha avuto uno sviluppo infrastrutturale adeguato e corrispondente, soprattutto per le mancanze dei governi che si sono succeduti. Gli impatti negativi sulla vita dei riminesi sono rilevanti".

"Crediamo fortemente nella necessità di una crescita competitiva continua del polo fieristico - aggiunge -, ma chiediamo ancora una volta che gli ulteriori ampliamenti nascano e crescano 'con' la città, e non 'nonostante' la città. È un investimento importante, che va subordinato a interventi infrastrutturali consistenti sulla mobilità: connessioni con la A14, adeguamento e messa in sicurezza dell'attuale tracciato della statale 16, una vera rete di piste ciclabili di collegamento tra la zona mare e il quartiere fieristico, un maggiore potenziamento del trasporto pubblico durante gli eventi. Questa è la strada per rendere più sostenibile l'impatto della fiera e più forte e coesa la nostra città." "In questa fase cruciale - conclude Croatti -, chiediamo che sia garantito a tutti i cittadini il massimo sforzo per alimentare dialogo, confronto e trasparenza."