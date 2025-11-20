Alba e Marano. Nel mirino di carabinieri e Polizia Locale alberghi e caravan

Carabinieri e Polizia locale di Riccione, nel corso delle ultime ore, hanno effettuato una serie di controlli congiunti in particolare in zona Alba e al Marano. Agenti e militari hanno verificato due alberghi, dove erano stati segnalati movimenti sospetti. In uno dei, che doveva essere chiuso perché ha solo licenza stagionale, erano presenti alcuni alloggiati. Nella seconda struttura, con licenza annuale, sono stati identificate oltre 35 persone, la cui regolarità è in corso di verifica da parte delle forze dell’ordine. Sono state, inoltre, riscontrate anche alcune irregolarità amministrative. In zona Marano sono stati controllati alcuni caravan utilizzati come alloggi e bivacchi, tre dei quali non erano in regola con assicurazione e carta di circolazione e sono stati rimossi.