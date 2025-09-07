Al porto di Rimini una manifestazione per la Global Sumud Flotilla

Sabato pomeriggio in piazzale Boscovich a Rimini si è svolta una manifestazione promossa dalla CGIL a sostegno della Global Sumud Flotilla. Hanno partecipato Rete Italiana Pace e Disarmo Assopace Palestina Circolo Velico Riminese Artevento, con il patrocinio del Comune di Rimini rappresentato negli interventi dall'assessora Francesca Mattei. La manifestazione è stata accompagnata da bandiere palestinesi e aquiloni.

L'intervista alla giornalista riminese Michela Monte, salpata con la Global Sumud Flotilla: