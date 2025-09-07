promossa dalla CGIL
Al porto di Rimini una manifestazione per la Global Sumud Flotilla
In foto: la manifestazione (@Cgil Rimini)
di Redazione
1 min
Dom 7 Set 2025 10:14 ~ ultimo agg. 14:16
Sabato pomeriggio in piazzale Boscovich a Rimini si è svolta una manifestazione promossa dalla CGIL a sostegno della Global Sumud Flotilla. Hanno partecipato Rete Italiana Pace e Disarmo Assopace Palestina Circolo Velico Riminese Artevento, con il patrocinio del Comune di Rimini rappresentato negli interventi dall'assessora Francesca Mattei. La manifestazione è stata accompagnata da bandiere palestinesi e aquiloni.
L'intervista alla giornalista riminese Michela Monte, salpata con la Global Sumud Flotilla:
https://www.icaroplay.it/programmi/michela-monte-global-sumud-flottilla-siamo-a-tunisi-proseguiamo-veloci/
Altre notizie
raduno di auto d'epoca
'Zir de Bosch', passaggio e sosta a Coriano con visita al museo del Sic
di Redazione
Alle 20:30 al "Romeo Neri"
Rimini-Ternana si giocherà a porte aperte. Ecco dove acquistare il biglietto
di Icaro Sport
VIDEO
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini