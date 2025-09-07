  
Indietro
menu
menu

promossa dalla CGIL

Al porto di Rimini una manifestazione per la Global Sumud Flotilla

In foto: la manifestazione (@Cgil Rimini)
la manifestazione (@Cgil Rimini)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 7 Set 2025 10:14 ~ ultimo agg. 14:16
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Sabato pomeriggio in piazzale Boscovich a Rimini si è svolta una manifestazione promossa dalla CGIL a sostegno della Global Sumud Flotilla. Hanno partecipato Rete Italiana Pace e Disarmo Assopace Palestina Circolo Velico Riminese Artevento, con il patrocinio del Comune di Rimini rappresentato negli interventi dall'assessora Francesca Mattei. La manifestazione è stata accompagnata da bandiere palestinesi e aquiloni.
 
L'intervista alla giornalista riminese Michela Monte, salpata con la Global Sumud Flotilla:
https://www.icaroplay.it/programmi/michela-monte-global-sumud-flottilla-siamo-a-tunisi-proseguiamo-veloci/
Altre notizie
@Caritas
la riflessione

Negare ciò che accade a Gaza, è come negare la Shoa
di Carlo Alberto Pari
Filippo D'Alesio, allenatore biancorosso
Alle 20:30 al "Romeo Neri"

Ecco i convocati in casa biancorossa per Rimini-Ternana
di Icaro Sport
Il raduno di auto d'epoca a Coriano
raduno di auto d'epoca

'Zir de Bosch', passaggio e sosta a Coriano con visita al museo del Sic
di Redazione
Il calcio d'inizio di Rimini-Gubbio
Alle 20:30 al "Romeo Neri"

Rimini-Ternana si giocherà a porte aperte. Ecco dove acquistare il biglietto
di Icaro Sport
VIDEO
Un allenamento del Rimini al
A porte aperte

La sospensiva del TAR riapre il "Romeo Neri". Rimini-Ternana si giocherà
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO