Al Meeting la messa con il Cardinal Zuppi e il Vescovo Anselmi

Gli appuntamenti del Meeting di oggi, domenica 23 agosto, su Icaro TV:

Ore 11 Santa Messa

Presiede S.Em. Card. Matteo Maria Zuppi, presidente CEI e arcivescovo di Bologna. Concelebra S.E. Mons. Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini

Ore 13:30

Don Giussani, un dono per il presente

A cura di Tracce



Mons. Ennio Apeciti, responsabile diocesano dell’Arcidiocesi di Milano per le cause dei santi e delegato arcivescovile per la causa di beatificazione di don Luigi Giussani; Davide Prosperi, presidente Fraternità di Comunione e Liberazione. Modera Alberto Savorana, giornalista e autore della biografia Vita di don Giussani (Ed. Rizzoli)



L’esperienza di fede comunitaria nata dal carisma donato a Giussani continua ad affascinare gli uomini e le donne di oggi, in ogni angolo del mondo. La chiusura della fase diocesana della causa di beatificazione è l’occasione per prendere coscienza del valore della sua proposta di vita cristiana per tutta la Chiesa.

Ore 15:00

Come sta il Libano oggi?

S.E. Mons. César Essayan, vicario apostolico di Beirut; S.E. Mons. Mounir Khairallah, vescovo eparca di Batroun dei maroniti, segretario generale del Sinodo dei Vescovi della Chiesa maronita; Francesca Lazzari, rappresentante paese AVSI in Libano. Modera Maria Laura Conte, direttrice comunicazione e advocacy, AVSI

Il Libano affronta da anni una crisi economica, finanziaria e sociale che sembra senza fine. I bombardamenti aggravano una situazione umanitaria già estremamente fragile, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie case. Immagini, racconti e testimonianze degli operatori di AVSI che lavorano in mezzo alla popolazione libanese.

Ore 17:00

I padroni del mondo

Stefano Lucchini, Group Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo; Monica Maggioni, giornalista e conduttrice In mezzora; Luciano Violante, presidente Associazione Futuri Probabili. Modera Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS

La cultura della forza mette sotto pressione le istituzioni democratiche, mentre le guerre, ormai normalizzate, ridisegnano confini e alleanze. Le potenze occidentali sembrano rimaste senza voce, marginalizzate da pulsioni autoritarie e in balia di colossali poteri tecnologici. Ma la tradizione democratica ha ancora una strada da offrire nel tempo del disordine.

Con il sostegno di Tracce, Intesa Sanpaolo

alle 22:30

L’amore dove è

Paolo Ruffini, presentatore, regista, conduttore e attore, in dialogo con Cristiano Guarneri, giornalista e scrittore

Dove accade l’amore? L’attività artistica di Paolo Ruffini – intensa e poliedrica – è tenuta insieme da una ricerca instancabile, da un continuo scavare dentro la vita nei suoi aspetti anche più duri. Ruffini arriva così a trovare i segni di una forza che ridà gusto, che rimette in moto l’esistenza. Prima che per necessità professionali, Ruffini cerca e offre questi segni per una sua propria esigenza di significato.