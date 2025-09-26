  
domenica 28 settembre

Al Grand Hotel la Giornata del Medico e dell'Odontoiatra. 73 i neo laureati

In foto: il Grand Hotel
il Grand Hotel
di Redazione   
Ven 26 Set 2025 12:39 ~ ultimo agg. 12:50
Domenica 28 settembre, nella cornice del Grand Hotel di Rimini, a partire dalle ore 9,30, si svolgerà la XVI Giornata del Medico e dell’Odontoiatra, annuale cerimonia organizzata dall’Ordine dei Medici di Rimini con la partecipazione delle Autorità cittadine.
Aprirà la mattinata il Presidente dell’Ordine dei Medici, dottor Maurizio Grossi.
Seguirà un saluto dell’assessore Kristian Gianfreda in rappresentanza del Sindaco e della Amministrazione comunale di Rimini.
A seguire, 73 giovani medici e odontoiatri neo-laureati (66 medici e 7 odontoiatri) faranno il solenne giuramento professionale con il quale entreranno di fatto nel mondo della sanità.
Ci sarà anche la consegna delle medaglie d’oro ai colleghi con 50 anni di laurea, per la precisione 28 tra medici e dottoresse. Ci saranno anche 2 colleghi che ritireranno la medaglia dei 60 anni di laurea, il dottor Renzo Ciammarughi e Roversi Rigoantonio .
Nel corso della cerimonia il professor Gabriele Bronzetti terrà una lettura dal titolo “Anatomia dell’attimo fuggente”.
Il professor Gabriele Bronzetti è professore di Cardiologia presso la Università di Bologna dove si occupa in particolare di cardiopatie congenite e della età evolutiva. E’ autore di decine di pubblicazioni scientifiche e di libri di cardiologia. Collabora con testate come “Repubblica”, “Corriere della sera”, è editorialista del
“Corriere Bologna”. Ha scritto numerosi libri, vincendo nel 2021 il premio Cronin per la saggistica. Al termine della mattinata, sempre nei locali del Grand Hotel sarà offerto un aperitivo ai partecipanti.

