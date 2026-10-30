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commemorazione dei defunti

Al Cimitero Civico di Rimini Riti religiosi e momenti culturali. Il programma

In foto: il cimitero civico di Rimini
il cimitero civico di Rimini
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Redazione
   
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Al Cimitero Civico di Rimini il programma della Commemorazione dei Defunti unisce momenti di preghiera e di approfondimento culturale. La chiesa di San Francesco al Civico Cimitero ospita i riti sacri: domenica 1° novembre sono previste le Sante Messe alle 9:00 e alle 15:30. Lunedì 2 novembre, alle 15:00, la celebrazione sarà presieduta dal Vescovo Nicolò Anselmi. Da martedì 3 a lunedì 9 novembre, ogni giorno alle 15:00 si terrà il Rosario o la Via Crucis, seguito alle 15:30 dalla Santa Messa. Domenica 8 novembre le Messe saranno alle 9:00 e alle 11:00, quest'ultima con le parrocchie di San Giuliano e Santa Maria Maddalena (Celle).
 
Per il 1° e il 2 novembre sono previste le visite guidate "Arte e Storia nella Città del Silenzio", condotte dalla storica dell'arte Michela Cesarini.
 Gli appuntamenti con la storia dell'arte si terranno domenica 1° novembre, festa di Ognissanti, e lunedì 2 novembre, giornata dedicata al ricordo dei defunti.
 
Luogo della memoria, del silenzio e della preghiera, il cimitero monumentale è anche museo all'aperto, grazie alle sculture che decorano le sepolture e alle edicole gentilizie dagli stili architettonici più diversi. Fin dall'Ottocento, dopo la loro istituzione in epoca napoleonica, furono in tutta Europa meta di letterati e cultori di belle arti, attratti dal fascino dei monumenti sepolcrali e dalle personalità illustri che vi riposano. A Rimini non è raro incontrare turisti che rendono omaggio alla tomba di Federico Fellini, collocata proprio all'ingresso dello storico edificio, consacrato nel 1813.
 
Il percorso, dal famedio ai campi centrali, offre un incontro suggestivo con l'arte dei secoli scorsi e con i protagonisti della storia locale tra Ottocento e Novecento. Tra i nomi più noti di cui si parlerà figurano Don Oreste Benzi, René Gruau, Sergio Zavoli, Lorenzo Cagnoni, Amedeo Montemaggi, Margherita Zoebeli, Marco Pesaresi, Carlo Tonini, Amintore Galli, Pietro Palloni, Nicola Ghetti e Domenico Francolini. La visita metterà in luce anche l'opera degli artisti che ne hanno custodito la memoria, progettando le strutture architettoniche e realizzando le decorazioni: i riminesi Giuseppe Maioli, Filogenio Fabbri, Adriano Militi ed Elio Morri, accanto ad autori provenienti da fuori città.
 
 
Per le visite guidate il ritrovo è alle 10:00 davanti al famedio d'ingresso del Cimitero monumentale. La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotare, indicando il numero delle persone, scrivendo a cimiteri.comunali@comune.rimini.it o telefonando allo 0541.793800 dalle 8:00 alle 10:00. Ogni visita è aperta a un massimo di 30 partecipanti.
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