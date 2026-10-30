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con deviazione finale

Sciopero generale USB. A Rimini una lunga e partecipata mobilitazione

In foto: il corteo in partenza dall'Arco d'Augusto (Adriapress)
il corteo in partenza dall'Arco d'Augusto (Adriapress)
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Redazione
   
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Raduno alle 9 all'Arco d'Augusto e poi la partenza intorno alle 9.45. Rimini è una delle piazze con manifestazioni per lo sciopero generale indetto dall'Unione Sindacale di Base (USB) "contro economia di guerra e carovita". A fianco delle bandiere di USB, anche quelle di associazioni, movimenti politici e bandiere palestinesi. Il corteo, nel quale sono presenti anche tanti studenti, si è ampliato nel corso della mattinata raggiungendo un colpo d'occhio imponente. Accesi gli interventi ma non si segnala alcun problema di ordine pubblico. La manifestazione, regolarmente autorizzata e presidiata dalle forze dell'ordine, è partita dall'Arco con una prima tappa in piazza Tre Martiri per poi dirigersi verso la stazione ferroviaria bloccando il traffico al passaggio. Il corteo è poi risalito verso il centro storico e, intorno alle 12.30, una parte dai manifestanti da Castel Sismondo si è diretta verso la Marecchiese creando nuovi disagi al traffico: all'altezza di via Valturio sono stati fatti tornare indietro in direzione centro. Alle 13.15, in piazza Malatesta, il momento conclusivo della manifestazione. 



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