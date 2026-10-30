L'ex scuola Gaiofana diventerà centro di comunità in affidamento alla Pro Loco

Il Comune di Rimini affida alla Pro Loco Gaiofana la realizzazione del progetto negli spazi comunali di via Montescudo 288 . L'obiettivo è creare un punto di riferimento per i residenti, le associazioni e le persone più fragili del territorio.

L'Amministrazione comunale ha approvato l'affidamento alla Pro Loco Gaiofana APS del progetto Centro Comunità di Gaiofana. L'edificio sarà aperto a associazioni, gruppi di cittadini e residenti delle aree rurali e periferiche di Gaiofana e del quartiere n. 12.

Il Centro sarà pensato come luogo di aggregazione e socializzazione, dove promuovere incontri tematici, iniziative sociali ed eventi rivolti all'intera cittadinanza, in cui possano collaborare residenti, volontari, associazioni e gruppi informali. L'immobile di proprietà comunale era già stato utilizzato in passato per attività sociali dal gruppo di volontariato civico Ci.Vi.Vo. di Gaiofana. L'edificio dispone di cinque locali distribuiti tra il piano terra e il piano superiore, oltre ai servizi igienici e all'area esterna.

La Pro Loco ha presentato la propria proposta nell'ambito del percorso pubblico di collaborazione avviato dal Comune con le realtà del Terzo Settore. Il progetto è stato valutato positivamente perché risponde agli obiettivi dell'Amministrazione: dare nuova vita all'edificio, promuovere occasioni di socialità e sostenere le persone più esposte all'isolamento. Il Comune metterà a disposizione gratuitamente l'immobile e si farà carico delle utenze, tra cui energia elettrica, riscaldamento e acqua, oltre ai controlli e alla manutenzione ordinaria degli impianti. La Pro Loco si occuperà invece dell'organizzazione delle attività, della gestione degli spazi e della loro cura, senza alcuna finalità di lucro.

L'accordo avrà validità fino a dicembre 2028 e potrà proseguire per ulteriori tre anni, previa verifica positiva dei risultati raggiunti e delle risorse disponibili.