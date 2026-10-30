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Stava chiudendo locale

Accoltellato nella notte da due ragazze a Cattolica. 26enne in ospedale

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Redazione
   
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Un 26enne si trova ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini dopo essere stato ferito con un coltellino. Erano circa le 23 quando di giovedì sera quando il giovane stava chiudendo il bar di via Largo della Pace a Cattolica, dove lavora. All'improvviso però sono spuntate due ragazze armate di un coltello e lo hanno colpito, ferendolo superficialmente all'addome e ad una gamba. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri, le due avevano fatto perdere le loro tracce. Il 26enne è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e portato in ospedale. Non è in pericolo di vita. I militari dell'arma hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dell'area per risalire all'identità delle ragazze. Ancora da appurare i motivi dell'aggressione e se il ferito, solo al momento dell'episodio, conoscesse le due. 

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