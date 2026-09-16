Addio al bollo auto. De Pascale chiede che la scelta non pesi sulla sanità

Addio al bollo auto e moto. Il Consiglio dei ministri ha approvato l'abolizione per le vetture di piccola e media potenza e per i motocicli. Ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. Qualora risultino più auto agevolabili, l'esenzione è riconosciuta quindi per una sola di esse ed è applicata a quella con la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica.

Il provvedimento riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione (quelle con potenza non superiore a 80 kW), nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. L'esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027.

"Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani", sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Da sottolineare però che il bollo auto viene introitato, non dallo Stato, ma direttamente dalle Regioni o dalle Province Autonome in cui risiede il proprietario del veicolo. In Emilia Romagna la giunta guidata da Michele de Pascale, proprio dal 2026, aveva ritoccato al rialzo del 10% l'ammontare della tassa automobilistica. L’incremento, stabilito dalla Legge regionale n. 1/2025, mirava a sostenere i servizi sanitari e la sicurezza del territorio, dopo anni senza aumenti. L'esecutivo ha comunque assicurato che saranno trasferite "risorse equivalenti".

"E' difficile commentare una norma che ancora non si conosce nei dettagli", premette il presidente della Regione Michele de Pascale. "Considerate che il gettito complessivo del bollo auto in Italia è fra i sette e i sette miliardi e mezzo - aggiunge - questo dà la dimensione della quantità del taglio, vuol dire che se la copertura è 2,3 miliardi e copre integralmente vuol dire che copre meno del 30% del gettito complessivo. Questo può voler dire che se hai una macchina e uno scooter ne paghi uno dei due". Inoltre, prosegue, "mi sentirei di dire che se ci sono due miliardi e 300 milioni per fare questa misura dovrebbero esserci anche i cinque che il ministro Schillaci ha chiesto, dichiarando che se non vengono stanziati crolla il sistema sanitario. Perché è chiaro che se sono metà di quelli che dovevano andare sulla sanità sono molto preoccupato. Se invece questa disponibilità finanziaria rinnovata significa che ci sono anche i cinque miliardi che chiedeva Schillaci, non de Pascale....ecco, questa, se avessi modo di parlare col governo, sarebbe l'altra domanda che farei".

“L’abolizione del bollo per milioni di auto e per i motocicli rappresenta un risultato importante e soprattutto una risposta concreta alle famiglie italiane. È una battaglia che Forza Italia porta avanti da tempo, coerentemente con una linea politica che punta a ridurre la pressione fiscale e a lasciare più risorse nelle tasche dei cittadini”. Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e vice coordinatrice regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna.

“Parliamo di una tassa che incide ogni anno sui bilanci familiari e che riguarda un bene che, soprattutto nei nostri territori, molto spesso non è affatto un lusso, ma uno strumento indispensabile per andare al lavoro, accompagnare i figli a scuola, raggiungere i servizi e affrontare gli spostamenti quotidiani. Per questo la sua riduzione fino all’abolizione per una platea così ampia ha un significato molto concreto”.