Nuovi sopralluoghi in via del Ciclamino, pm e investigatori nei garage

A tre mesi dall'assoluzione di Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli, questa mattina (mercoledì) il pubblico ministero Daniele Paci e gli investigatori della Squadra Mobile di Rimini sono tornati in via del Ciclamino per svolgere nuovi sopralluoghi nel condominio al civico 31. In particolare, si sono diretti nel garage sotterraneo dove si è consumato il delitto della 78enne. Poi hanno ripercorso anche il tragitto dell'ignoto immortalato dalla Cam 3 della Farmacia San Martino. Si tratta dell'area coperta dalla telecamera sotto la quale, per chi indaga, sarebbe transitato Louis Dassilva pochi minuti dopo l'assassinio. Una ricostruzione che però era stata smentita prima dell'inizio del processo da una perizia del Tribunale di Rimini.

In attesa delle motivazioni della sentenza di primo grado, che dovrebbero arrivare entro il 7 dicembre, dopo la proroga di tre mesi ottenuta dalla presidente della Corte d'Assise di Rimini Fiorella Casadei, la Procura di Rimini ha già preannunciato di voler presentare appello contro l'assoluzione del 36enne senegalese. Nel frattempo, però, le indagini non si sono mai fermate. E' plausibile, infatti, che i nuovi accertamenti tecnici proseguano nel solco della vecchia indagine e che possano essere portati all'attenzione della Corte d'Appello di Bologna. Improbabile, invece, sia stato aperto un nuovo fascicolo a carico di ignoti.