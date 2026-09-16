  
Indietro
menu
menu

entro il mese via S. Aquilina

Ricostruzione post alluvione. Lavori conclusi su via Covignano

In foto: un tratto della via Covignano a Rimini
un tratto della via Covignano a Rimini
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Si sono conclusi i lavori di riqualificazione stradale e messa in sicurezza di via Covignano, finanziati nell’ambito dell’Ordinanza del Commissario Straordinario  a seguito dell'alluvione del 2023.
 
L’intervento di consolidamento e ripristino delle pavimentazioni stradali ha interessato due tratti: dall’incrocio con via Raticosa alla Chiesa di San Fortunato e dal Belvedere all’incrocio con via Montechiaro, per una superficie complessiva di circa 10.500 metri quadrati. In corso d’opera è stato inoltre realizzato un ulteriore intervento, non previsto nel progetto iniziale, nel tratto di via Covignano da via Montechiaro verso via San Martino in Venti, per una lunghezza di circa 600 metri.
 
Si concluderanno invece entro la fine del mese i lavori di messa in sicurezza di via Sant’Aquilina, anch’essi finanziati con le risorse stanziate dal Commissario Straordinario. L’intervento riguarda il consolidamento della sezione stradale nel tratto compreso tra la Consolare San Marino e il civico 49, e nel tratto di circa 300 metri dall'innesto lato mare dalla Consolare.
Il finanziamento complessivo destinato ai due interventi ammonta a 1,2 milioni di euro: 650 mila euro per via Covignano e 550mila euro per via Sant’Aquilina.
 
Altre notizie
Massimo Girometti, allenatore del Victoria
Calcio Prima Categoria

Victoria, sabato la Bagnese al "Bani". Girometti: "Vogliamo i tre punti"
di Icaro Sport
teatro marilena pesaresi
Un'altra difesa è possibile

Incontro con i volontari di Operazione Colomba rinetrati dalla Palestina
di Redazione
pexels
Colombo tra i promotori

A Rimini Fiera gli Stati Generali della Space Economy
di Redazione
parola ai padri 2026
Parola ai padri

A Rimini si parla di paternità e sfide moderne, tra desiderio e vincoli
di Redazione
il presidio di protesta improvvisato a Bologna
L'inchiesta tocca anche Rimini

False certificazioni CPR. I commenti politici e presidi di protesta
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO