entro il mese via S. Aquilina
Ricostruzione post alluvione. Lavori conclusi su via Covignano
In foto: un tratto della via Covignano a Rimini
di Redazione
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Si sono conclusi i lavori di riqualificazione stradale e messa in sicurezza di via Covignano, finanziati nell’ambito dell’Ordinanza del Commissario Straordinario a seguito dell'alluvione del 2023.
L’intervento di consolidamento e ripristino delle pavimentazioni stradali ha interessato due tratti: dall’incrocio con via Raticosa alla Chiesa di San Fortunato e dal Belvedere all’incrocio con via Montechiaro, per una superficie complessiva di circa 10.500 metri quadrati. In corso d’opera è stato inoltre realizzato un ulteriore intervento, non previsto nel progetto iniziale, nel tratto di via Covignano da via Montechiaro verso via San Martino in Venti, per una lunghezza di circa 600 metri.
Si concluderanno invece entro la fine del mese i lavori di messa in sicurezza di via Sant’Aquilina, anch’essi finanziati con le risorse stanziate dal Commissario Straordinario. L’intervento riguarda il consolidamento della sezione stradale nel tratto compreso tra la Consolare San Marino e il civico 49, e nel tratto di circa 300 metri dall'innesto lato mare dalla Consolare.
Il finanziamento complessivo destinato ai due interventi ammonta a 1,2 milioni di euro: 650 mila euro per via Covignano e 550mila euro per via Sant’Aquilina.
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