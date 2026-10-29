  
Indietro
menu
menu

schema di riordino

Dehors, in arrivo iter più veloci e semplificati. Le scadenze per quelli covid

In foto: repertorio
repertorio
di
Redazione
   
Tempo di lettura 3 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera preliminare allo schema di riordino della disciplina dei dehors. Si interviene sulla semplificazione degli iter autorizzativi e si mette mano ai dehors concessi in epoca covid.

Per i dehors nelle aree di interesse storico, artistico o paesaggistico non servirà più il permesso preventivo della Soprintendenza, ad eccezione dei beni di valore eccezionale individuati da specifici elenchi del Ministero della Cultura. I tempi per il rilascio delle autorizzazioni culturali e paesaggistiche scendono a 45 giorni: decorso questo termine senza risposta, scatta il silenzio-assenso. Semplificazioni anche sul piano edilizio: per i "dehors pesanti" (ovvero strutture amovibili chiuse) basterà la SCIA alternativa al permesso di costruire. 
I Comuni e il Ministero potranno inoltre stipulare intese con criteri uniformi su arredi, colori e materiali: chi si adeguerà otterrà il via libera in modo automatico o semplificato. Resta fermo l'obbligo di richiedere e pagare la concessione di suolo pubblico al Comune. Infine, per le strutture autorizzate con le deroghe emergenziali Covid si avvia la fase di regolarizzazione o rimozione: le domande per le aree di eccezionale valore andranno inoltrate entro 90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, mentre i vecchi titoli scadranno il 30 giugno 2027. I regolamenti comunali devono in ogni caso garantire il passaggio dei mezzi di soccorso; spazi adeguati per i pedoni; l’accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Commenta la deputata Beatriz Colombo di Fratelli d'Italia: "Dopo anni di incertezze, proroghe e ostacoli burocratici, finalmente si compie un passo concreto verso una disciplina organica dei dehors. Una notizia particolarmente importante per la provincia di Rimini, dove turismo, ristorazione e commercio rappresentano il cuore pulsante dell'economia locale. Da Rimini a Riccione, da Cattolica a Bellaria-Igea Marina, fino ai borghi dell'entroterra, sono centinaia le attività che utilizzano gli spazi esterni per accogliere turisti e cittadini. Bar, ristoranti e pubblici esercizi hanno bisogno di poter programmare gli investimenti senza vivere nell'incertezza di autorizzazioni, scadenze e continue proroghe. I dehors non sono soltanto un ampliamento delle attività commerciali: rappresentano un elemento fondamentale dell'accoglienza turistica, della vitalità dei nostri centri urbani e della destagionalizzazione dell'offerta".

Sempre per Fratelli d'Italia, la senatrice Domenica Spinelli: "da amministratrice locale, conosco bene le esigenze di chi vuole investire e lavorare, anche attraverso l’installazione di un dehors. So quanto sia importante avere regole chiare e tempi certi, senza rimanere bloccati per mesi in attesa di un’autorizzazione". "Semplificare non significa eliminare le regole, ma renderle più chiare, proporzionate ed efficienti, tutelando il patrimonio culturale e il decoro urbano. Questo è il Governo del fare, che sta accanto a chi produce e lavora, riduce gli ostacoli burocratici e offre alle imprese condizioni più favorevoli
per investire e contribuire alla vitalità economica delle nostre città".

Altre notizie
l’ingresso del Tribunale
in attesa del riesame

Indagine sulla polizia Locale, spuntano nuove denunce. Archiviati due agenti
di Lamberto Abbati
Un momento dell'evento
voci degli artisti di Gaza

Palestinesi sono i tuoi occhi. Oltre 200 persone all'evento in piazza Cavour
di Redazione
repertorio
fiducia a forze dell'ordine

Inchiesta Falchi, la Lega chiede trasparenza. Non si infanghi l'intero corpo
di Redazione
repertorio (@newsrimini)
accordo con le università

Facoltà di Medicina. I tirocini si faranno nelle case di comunità
di Redazione
Tatiana Pruscini
eletta all'unanimità

Unione Valconca, Tatiana Pruscini è la presidente. Futuro Nazionale non recepito
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO