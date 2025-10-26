  
Indietro
menu
menu

tramite bando regionale

Accoglienza e attrazione di talenti. Attivo lo sportello “Rimini4Talent”

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Dom 26 Ott 2025 15:41 ~ ultimo agg. 24 Ott 01:48
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

E' attivo nel Comune di Rimini lo sportello “Rimini4Talent”, un nuovo punto di riferimento per giovani, studenti e professionisti che desiderano valorizzare le proprie competenze e creare nuove opportunità sul territorio.
Lo sportello ha sede operativa presso Uni.Rimini Spa, in piazza Malatesta 30, ed è parte dei servizi offerti nell’ambito del progetto “Rimini4Talent”, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, legge 2/2023, che vede la collaborazione del Comune di Rimini e Uni.Rimini Spa. Lo sportello nasce con l’obiettivo di sostenere la crescita e l’innovazione attraverso attività mirate, nell’ambito del bando regionale “Accoglienza e attrazione di talenti ad elevata specializzazione nei contesti locali”.

Finalità principali dello sportello:

  • Orientare su percorsi formativi e professionali.
  • Fornire informazioni su servizi abitativi, sanitari e culturali.
  • Favorire l’incontro tra imprese e talenti.
  • Creare connessioni tra giovani professionisti e aziende.
  • Promuovere iniziative per sviluppare competenze trasversali.

“Rimini4Talent” - spiegano i promotori - è un progetto per rendere Rimini una città sempre più attrattiva per studenti, giovani professionisti e lavoratori altamente specializzati, favorendo il loro inserimento nel tessuto sociale, economico e culturale.
Nei prossimi mesi saranno organizzati eventi e workshop tematici, pensati per stimolare il dialogo tra giovani, università, imprese e istituzioni, creando un ecosistema dinamico e competitivo.

Orari di apertura al pubblico

  • Martedì: 9.00 – 12.00
  • Giovedì: 9.00 – 12.00

 Sede: UniRimini – Piazza Malatesta 30, Rimini
 Telefono: 0541-21847
 Email: talenti@comune.rimini.it

Altre notizie
Il saluto finale dell'SG Tiberius, al quarto hurrà di fila
Basket DR1

SG Tiberius-Gaetano Scirea Basket 81-73
di Icaro Sport
FOTO
Mario Canducci
AVEVA 82 ANNI

Si è spento Mario Canducci, fondatore di Adrias
di Redazione
Lo stadio “Romeo Neri”
Nuovo "Romeo Neri"

Sadegholvaad concede la proroga ad Aurora Immobiliare per presentare il PFTE
di Icaro Sport
Giusy Anna Scarcella, proprietaria del Rimini F.C.
La risposta del Club

Rimini F.C.: nessuna comunicazione sul presunto interesse per l'acquisizione
di Icaro Sport
La chef Uccellini
Sant'Agata Feltria

Pieno di pubblico per la quarta domenica della Fiera del Tartufo Pregiato
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO