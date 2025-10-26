Accoglienza e attrazione di talenti. Attivo lo sportello “Rimini4Talent”

E' attivo nel Comune di Rimini lo sportello “Rimini4Talent”, un nuovo punto di riferimento per giovani, studenti e professionisti che desiderano valorizzare le proprie competenze e creare nuove opportunità sul territorio.

Lo sportello ha sede operativa presso Uni.Rimini Spa, in piazza Malatesta 30, ed è parte dei servizi offerti nell’ambito del progetto “Rimini4Talent”, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, legge 2/2023, che vede la collaborazione del Comune di Rimini e Uni.Rimini Spa. Lo sportello nasce con l’obiettivo di sostenere la crescita e l’innovazione attraverso attività mirate, nell’ambito del bando regionale “Accoglienza e attrazione di talenti ad elevata specializzazione nei contesti locali”.

Finalità principali dello sportello:

Orientare su percorsi formativi e professionali.

Fornire informazioni su servizi abitativi, sanitari e culturali.

Favorire l’incontro tra imprese e talenti.

Creare connessioni tra giovani professionisti e aziende.

Promuovere iniziative per sviluppare competenze trasversali.

“Rimini4Talent” - spiegano i promotori - è un progetto per rendere Rimini una città sempre più attrattiva per studenti, giovani professionisti e lavoratori altamente specializzati, favorendo il loro inserimento nel tessuto sociale, economico e culturale.

Nei prossimi mesi saranno organizzati eventi e workshop tematici, pensati per stimolare il dialogo tra giovani, università, imprese e istituzioni, creando un ecosistema dinamico e competitivo.

Orari di apertura al pubblico

Martedì: 9.00 – 12.00

Giovedì: 9.00 – 12.00

Sede: UniRimini – Piazza Malatesta 30, Rimini

Telefono: 0541-21847

Email: talenti@comune.rimini.it