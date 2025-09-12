Abusi su giovane turista: condannato addetto alla vigilanza in spiaggia

Un 54enne addetto alla vigilanza in spiaggia, originario del bolognese, è stato condannato dal Tribunale di Rimini a sei anni e mezzo per violenza sessuale con l'accusa di avere abusato di una 22enne milanese in vacanza in Riviera. I fatti risalgono all'agosto del 2021 quando la ragazza si trovava con un'amica in vacanza a Cattolica. Secondo quanto ricostruito, le due ragazze avevano conosciuto un gruppo di coetanei in un locale sulla spiaggia e avevano bevuto qualche drink. La 22enne, mentre l'amica era tornata in camera, era andata in spiaggia e si era addormentata risvegliandosi alle 5 del mattino in compagnia di uno sconosciuto. Una volta in camera la ragazza aveva raccontato i fatti all'amica per poi andare dai carabinieri. Gli esami clinici in pronto soccorso avevano confermato il racconto della vittima che nei giorni successivi ha riconosciuto il 54enne come uno degli addetti alla sicurezza della spiaggia e lo ha segnalato ai carabinieri.

Per il 54enne difeso dall'avvocato Glenda Gori, il pm Davide Ercolani aveva chiesto una condanna a 8 anni di reclusione.