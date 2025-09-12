17enne molestata in spiaggia dal bagnino. Condanna ad 8 mesi

Otto mesi di reclusione per un bagnino di Rimini accusato di aver molestato una turista bergamasca di 17 anni. Come disposto dal giudice, Raffaella Ceccarelli, dovrà rifondere anche le spese processuali. Per l'uomo, un 46enne originario di Piacenza difeso dall'avvocato Monica Cappellini, il pm Davide Ercolani aveva chiesto una condanna a 10 mesi per tentata violenza sessuale.

L'episodio risale all'agosto del 2022. La minorenne dopo una gita in moscone con gli amici era stata colta dal mal di mare e, giunta a riva, il bagnino invece di soccorrerla l'avrebbe portata in un gazebo appartato, in zona cabine, con la scusa di massaggiarla per farla riprendere. Invece aveva iniziato a molestarla. La 17enne era così scoppiata a piangere e ad urlare attirando l'attenzione di due bagnini di salvataggio. In spiaggia erano poi arrivati i carabinieri a raccogliere la testimonianza della giovane.