Sabato 13

Ikea, pranzo gratuito a chi si presenta in grembiule

di Redazione   
Ven 12 Set 2025 11:04 ~ ultimo agg. 11:14
Tempo di lettura 2 min
Sabato 13 settembre chi visiterà lo store Ikea di Rimini (come nel resto d'Italia) con un grembiule avrà la possibilità di partecipare a una lunga tavolata e potrà pranzare gratuitamente. Ovviamente pranzo svedese.

Secondo una ricerca condotta da IKEA in collaborazione con Doxa, nel Belpaese, il cibo e la cucina hanno un valore unico: l’84% degli italiani considera la casa il luogo privilegiato per la socialità e, per oltre la metà, cucinare rappresenta un momento di profondo relax e condivisione.

In Italia il legame con il cibo resta fortissimo: il 66% della popolazione lo sente più forte rispetto ad altri Paesi; l’82% associa la convivialità al tempo condiviso con familiari e amici, e il 40% al cucinare insieme. Un aspetto, quest’ultimo, visto in modi molto differenti da nord a sud: il 54% lo considera un momento di relax, a Napoli il 62% lo vive come un atto creativo, mentre a Milano una persona su dieci lo percepisce come un impegno. 

Con l’aumento del costo della vita, alcune abitudini sono mutate: ben il 40% dichiara di vivere la convivialità all’interno delle mura domestiche, organizzando pranzi e cene in casa.

Per questo IKEA ha deciso di celebrare l’importanza dello stare insieme a tavola.

