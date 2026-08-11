Bellaria Igea Marina, la Polizia Locale sequestra materiale contraffatto

A Bellaria Igea Marina un altro episodio di rinvenimento e sequestro di materiale: alcune centinaia di oggetti, soprattutto bigiotteria, e di circa quaranta capi di pelletteria, quasi tutte borse, contraffatti, sono stati rinvenuti nella zona Nord della città. Il fatto accade proprio nei giorni in cui viene pubblicato il bando per l'assunzione, a tempo indeterminato, di due nuovi Istruttori di Vigilanza per il Comando di Polizia Locale. Un bando, già online sul sito comunale istituzionale, rivolto a persone con una fascia di età compresa tra i 18 e i 39 anni. La scadenza per presentare domanda è fissata al 7 settembre.

“Un’iniziativa concreta sul fronte della sicurezza - dice il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti - resa possibile da un investimento importante da parte dell’Amministrazione, con il quale andiamo a rinnovare sin da subito le risorse umane e professionali a disposizione del Comando e a servizio della città, guardando al contempo già a un futuro prossimo fatto di ulteriori implementazioni nella pianta organica della PM”.

Inoltre, come sottolinea il primo cittadino, “il concorso andrà a comporre una graduatoria la quale, oltre alla prime due posizioni, non è escluso che nel 2027 possa esprimere ulteriori assunzioni, visti i pensionamenti che i prossimi mesi interesseranno il personale della PM. L’invito, in particolare ai ragazzi del territorio, è quindi quello di valutare la partecipazione, con l’auspicio che la selezione posso portare nuove risorse, persone in gamba e motivate al servizio della comunità.”

“Sono migliaia i prodotti che in queste settimane abbiamo sottratto al mercato irregolare”, le parole dell’Assessore alla Sicurezza Ivan Monticelli. “Un grazie quindi alla nostra PM tutta per il grande lavoro che la sta vedendo protagonista quest’estate. Proseguiremo su questa linea senza abbassare la guardia, proprio soprattutto nei confronti di ogni forma di abusivismo legato al commercio: ai cittadini, rinnoviamo l’invito a non fare il gioco del mercato nero, in nome di abitudini di shopping e consumo che finiscono per alimentare sfruttamento e marginalità, oltre che danneggiare fortemente il commercio regolare.”