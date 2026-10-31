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intervento dei carabinieri

Fidanzati scoprono il furto e inseguono i ladri: arrestato 44enne

In foto: repertorio
repertorio
di
Lamberto Abbati
   
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Un tentativo di furto su un'auto in sosta si è concluso con l'arresto di uno dei responsabili. E' successo a Rimini, ieri (venerdì), poco prima di mezzanotte, quando la proprietaria di una Golf è tornata al parcheggio insieme al fidanzato, notando due persone intente a rovistare nell'abitacolo. Azionando il telecomando delle portiere, le luci del veicolo hanno allertato i ladri, fuggiti a piedi lungo viale Nazario Sauro. Il compagno della donna si è lanciato all'inseguimento, riuscendo a bloccarne uno a pochi metri di distanza. Nella corsa, i malviventi hanno abbandonato la refurtiva (uno zaino ed una valigetta), subito recuperata dai proprietari.

I carabinieri del Radiomobile di Rimini, prontamente intervenuti, hanno preso in custodia l'uomo. Si tratta di un cittadino di origine marocchina di 44 anni, irregolare sul territorio e già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Tratto in arresto con l'accusa di furto aggravato in concorso, l'uomo attende ora il giudizio con rito direttissimo. Del complice invece si sono perse le tracce. 

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