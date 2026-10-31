Aperta la nuova area di sosta al Cimitero centrale di Santarcangelo

A Santarcangelo è aperta ufficialmente da venerdì 30 ottobre la nuova area di sosta a servizio del Cimitero centrale e del Capoluogo, realizzata dal Centro Petroli Baroni nell’ambito dell’accordo di Poc1, siglato nel 2019, per l’ampliamento e la riorganizzazione del distributore di carburanti presente in via Santarcangelo-Bellaria. Il nuovo parcheggio a servizio dei fruitori del cimitero centrale si aggiunge a una serie di interventi di manutenzione messi a punto dall’Amministrazione comunale con un investimento complessivo di oltre 350mila euro.

Di questi, 60mila euro saranno utilizzati per la messa in sicurezza e il consolidamento delle fondamenta del cimitero di Ciola Corniale: I 185mila euro stanziati per i lavori al cimitero centrale, finanzieranno invece gli interventi nei settori monumentale, ipogeo e delle corti: nel primo settore verrà eseguito un intervento di restauro localizzato sulla porzione di copertura ammalorata con la rimozione dei coppi antichi per un successivo riutilizzo e l’eliminazione delle infiltrazioni con rimozione e rifacimento dell’impermeabilizzazione. Nel settore delle corti, invece, è prevista la demolizione e il rifacimento della pavimentazione e del massetto per l’impermeabilizzazione dell’area e l’eliminazione delle infiltrazioni, nonché la sistemazione delle pareti verticali dello scivolo di accesso con successiva ritinteggiatura, di grondaie e scoli e la riqualificazione del parapetto. Nel settore ipogeo, infine, verrà installato un ascensore montacarichi che permetterà l’accesso alla sezione anche a persone con mobilità ridotta, collegando piano terra e interrato oltre a garantire un trasporto più agevole dei feretri. Verranno inoltre riqualificate le murature del corridoio, del disimpegno e del locale macchine dell’ascensore, nonché ripristinati i soffitti attualmente ammalorati a causa delle infiltrazioni provenienti dal lastrico sovrastante.

Per la realizzazione dei servizi igienici nei cimiteri di San Martino e San Michele, l’Amministrazione ha invece stanziato 40mila euro ciascuno: nell’attesa dell’esecuzione dei lavori da parte di Anthea, in occasione della imminente Commemorazione dei defunti, in entrambi i cimiteri saranno installati due bagni chimici a servizio degli utenti.

A questi interventi in fase di avvio, si aggiungono quelli recentemente conclusi che hanno portato all’ampliamento del cimitero di Sant’Ermete con la realizzazione di 72 ossari nella parte nuova della struttura e all’automazione dei due cancelli carrabili esistenti.