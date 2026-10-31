  
Indietro
menu
menu

edilizia cimiteriale, il punto

Aperta la nuova area di sosta al Cimitero centrale di Santarcangelo

In foto: L'inaugurazione del parcheggio del cimitero di Santarcangelo
L'inaugurazione del parcheggio del cimitero di Santarcangelo
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

A Santarcangelo è aperta ufficialmente da venerdì 30 ottobre la nuova area di sosta a servizio del Cimitero centrale e del Capoluogo, realizzata dal Centro Petroli Baroni nell’ambito dell’accordo di Poc1, siglato nel 2019, per l’ampliamento e la riorganizzazione del distributore di carburanti presente in via Santarcangelo-Bellaria. Il nuovo parcheggio a servizio dei fruitori del cimitero centrale si aggiunge a una serie di interventi di manutenzione messi a punto dall’Amministrazione comunale con un investimento complessivo di oltre 350mila euro. 

Di questi, 60mila euro saranno utilizzati per la messa in sicurezza e il consolidamento delle fondamenta del cimitero di Ciola Corniale: I 185mila euro stanziati per i lavori al cimitero centrale, finanzieranno invece gli interventi nei settori monumentale, ipogeo e delle corti: nel primo settore verrà eseguito un intervento di restauro localizzato sulla porzione di copertura ammalorata con la rimozione dei coppi antichi per un successivo riutilizzo e l’eliminazione delle infiltrazioni con rimozione e rifacimento dell’impermeabilizzazione. Nel settore delle corti, invece, è prevista la demolizione e il rifacimento della pavimentazione e del massetto per l’impermeabilizzazione dell’area e l’eliminazione delle infiltrazioni, nonché la sistemazione delle pareti verticali dello scivolo di accesso con successiva ritinteggiatura, di grondaie e scoli e la riqualificazione del parapetto. Nel settore ipogeo, infine, verrà installato un ascensore montacarichi che permetterà l’accesso alla sezione anche a persone con mobilità ridotta, collegando piano terra e interrato oltre a garantire un trasporto più agevole dei feretri. Verranno inoltre riqualificate le murature del corridoio, del disimpegno e del locale macchine dell’ascensore, nonché ripristinati i soffitti attualmente ammalorati a causa delle infiltrazioni provenienti dal lastrico sovrastante.

Per la realizzazione dei servizi igienici nei cimiteri di San Martino e San Michele, l’Amministrazione ha invece stanziato 40mila euro ciascuno: nell’attesa dell’esecuzione dei lavori da parte di Anthea, in occasione della imminente Commemorazione dei defunti, in entrambi i cimiteri saranno installati due bagni chimici a servizio degli utenti.

A questi interventi in fase di avvio, si aggiungono quelli recentemente conclusi che hanno portato all’ampliamento del cimitero di Sant’Ermete con la realizzazione di 72 ossari nella parte nuova della struttura e all’automazione dei due cancelli carrabili esistenti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre notizie
repertorio (@newsrimini)
burrasca moderata

Vento e mare agitato, allerta gialla per domenica. Prevista pioggia
di Redazione
un'edizione del premio Rimini Mundi
la cerimonia al teatro Galli

Il premio Rimini Mundi a sei ambasciatori dell'offerta congressuale di Rimini
di Redazione
Adriapress
su un'auto rubata

Espulsi i due spacciatori protagonisti della folle fuga sulla Tolemaide
di Redazione
Ecomondo
dal 3 al 6 novembre

Ecomondo: il piano del traffico e i trasporti per la fiera. Impegnati 80 agenti
di Redazione
un controllo dei Carabinieri
con le unità cinofile

Controlli antidroga dei Carabinieri nelle scuole superiori. Nessuna criticità
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO