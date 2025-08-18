Non si ferma all'alt della Polizia, un arresto in viale Mantova

Nelle prime ore del mattino del 18 agosto 2025, la Polizia di Stato ha arrestato un trentenne di nazionalità marocchina per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. Alle ore 4.10 circa, gli agenti delle Volanti hanno intimato l’ALT ad una autovettura in transito presso Viale Mantova, utilizzando i dispositivi manuali in dotazione. Il conducente del veicolo, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga, accelerando repentinamente nel tentativo di sottrarsi al controllo e mettendo in pericolo l’incolumità degli utenti della strada, nonché il personale operante.

Gli agenti si sono messi subito all’inseguimento dell’autovettura che si immetteva in una strada priva di via d’uscita perché bloccata da una delle auto della Polizia. Dopo aver impattato contro quest’ultima, il fuggitivo proseguiva brevemente la marcia per poi abbandonare il veicolo e tentare la fuga a piedi, venendo tuttavia raggiunto e bloccato dal personale operante. Il soggetto è stato dunque tratto in arresto e condotto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna.