  
Indietro
menu
menu

ha tentato poi la fuga a piedi

Non si ferma all'alt della Polizia, un arresto in viale Mantova

In foto: una volante della polizia di Stato
una volante della polizia di Stato
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 18 Ago 2025 13:26 ~ ultimo agg. 19 Ago 02:15
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nelle prime ore del mattino del 18 agosto 2025, la Polizia di Stato ha arrestato un trentenne di nazionalità marocchina per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. Alle ore 4.10 circa, gli agenti delle Volanti hanno intimato l’ALT ad una autovettura in transito presso Viale Mantova, utilizzando i dispositivi manuali in dotazione. Il conducente del veicolo, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga, accelerando repentinamente nel tentativo di sottrarsi al controllo e mettendo in pericolo l’incolumità degli utenti della strada, nonché il personale operante.

Gli agenti si sono messi subito all’inseguimento dell’autovettura che si immetteva in una strada priva di via d’uscita perché bloccata da una delle auto della Polizia. Dopo aver impattato contro quest’ultima, il fuggitivo proseguiva brevemente la marcia per poi abbandonare il veicolo e tentare la fuga a piedi, venendo tuttavia raggiunto e bloccato dal personale operante. Il soggetto è stato dunque tratto in arresto e condotto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna.

 

 

Altre notizie
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
il bando scade il 25 agosto
FOTOGRAFIA

Ultimi giorni per partecipare alla 24^ edizione del Premio Marco Pesaresi
di Redazione
spiaggia libera tutti rimini
spazio inclusivo

Spiaggia Libera Tutti, superati i mille ingressi nei primi due mesi
di Redazione
presentazione 100 anni di don oreste
5 - 7 settembre

Tre giorni per celebrare la nascita di don Oreste Benzi
di Redazione
il Tecnopolo di Rimini
gara d'appalto entro fine anno

La Giunta approva il progetto esecutivo per l'ampliamento del Tecnopolo
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO