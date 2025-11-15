A San Clemente il Festival dell’olio Extravergine di oliva della Valconca

Il Comune di San Clemente in collaborazione con CNA Rimini, ProduciAmo Romagna e La Scuola del Gusto, si prepara ad ospitare il Benvenuto NuovoEvo, Festival dell’olio Extravergine di oliva della Valconca. L'appuntamento, che pone al centro della scena i produttori e i tanti temi legati alle virtù salutistiche, culturali e sociali dell'olio, si terrà al Teatro Villa di Sant’Andrea in Casale e nell’attigua sala polifunzionale sabato 29 e domenica 30 novembre. Il programma, oltre alla tavola rotonda della mattinata di sabato, prevede dalle 18,30 la mostra-mercato con otto produttori, due degustazioni guidate (ore 11,30 e ore 16,00) per conoscere l'olio EVO di qualità e, sabato dalle 20 la “CENA EVOCENTRICA” dove le persone presenti giocheranno ad abbinare i prodotti presentati in un menù dedicato che vedrà protagonisti gli oli della mostra-mercato. Infine domenica pomeriggio ci sarà la premiazione del primo concorso fotografico “ANIMAVALCONCA”.