Fermata banda specializzata in furti: tre denunciati e un evaso va in carcere

Furti e ripetute evasioni dagli arresti domiciliari. La polizia locale di Rimini ha denunciato tre persone e disposto un arresto nell'ambito di una operazione partita nella tarda serata di lunedì 20 ottobre, quando gli agenti in borghese della squadra giudiziaria hanno controllato un veicolo che si aggirava in modo sospetto a Miramare. Nell'auto c'erano quattro persone, due uomini di 45 e 47 anni, una donna di 44 e un 34enne che però si è allontanato durante il controllo. Nel veicolo sono stati trovati anche oggetti, per un valore di circa 600 euro, risultati rubati pochi minuti prima da un hotel di Bellariva. Ad immortalare il colpo, e i suoi autori, le telecamere di sorveglianza interne della struttura. I tre fermati sono stati denunciati così a piede libero per furto aggravato in concorso. Il 45enne alla guida dell'auto tra l'altro era già sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso giugno per un analogo reato. Il quarto uomo è stato invece identificato proprio grazie alle telecamere dell'hotel e ai documenti dimenticati nel veicolo.

Ma non è tutto perché nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, gli stessi agenti della squadra giudiziaria hanno intercettato in centro storico a Rimini il 45enne che avrebbe dovuto essere ai domiciliari. Stava guidando a fari spenti per non farsi notare ma non gli è servito e questa volta dai domiciliari, su disposizione del Giudice del Tribunale di Rimini, è passato al carcere. La banda è sospettata di aver compiuto ulteriori furti per i quali sono in corso accertamenti investigativi.