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Colombo tra i promotori

A Rimini Fiera gli Stati Generali della Space Economy

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Redazione
   
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Il prossimo 25 settembre Rimini Fiera, nell'ambito di BEX, ospiterà una delle tappe degli Stati Generali della Space Economy, percorso nazionale di confronto e costruzione strategica dedicato al futuro dell'economia dello spazio in Italia.
L'appuntamento riminese è stato fortemente voluto da Beatriz Colombo, parlamentare di Fratelli d'Italia che ha lavorato al progetto con il Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Space Economy Andrea Mascaretti. La giornata sarà dedicata a startup, microimprese, incubatori e innovazione, con l'obiettivo di valorizzare quelle realtà che rappresentano il motore della crescita tecnologica e dell'imprenditorialità italiana.

"Lo spazio - commenta Colombo - non è più un settore riservato esclusivamente ai grandi player industriali, ma un ecosistema che offre opportunità straordinarie anche alle piccole imprese innovative, ai giovani imprenditori e ai centri di ricerca di cui l'Emilia-Romagna ma anche le vicine Marche sono ricchi. 
La scelta di Rimini come sede di questa importante tappa conferma il ruolo sempre più centrale del nostro territorio nella promozione dell'innovazione, della tecnologia e delle nuove filiere produttive ad alto valore aggiunto. Gli Stati Generali della Space Economy stanno coinvolgendo istituzioni, imprese, università, centri di ricerca e investitori in un percorso che attraverserà tutta Italia per definire una visione condivisa sul futuro di un settore strategico per la competitività nazionale.
Saranno tavoli tematici si darà vita ad un'importante momento di confronto, collaborazione e crescita, con l'obiettivo di rafforzare l'ecosistema italiano della Space Economy e favorire nuove opportunità di sviluppo e investimento. L'Italia ha tutte le carte in regola per essere protagonista della nuova economia dello spazio e Rimini sarà protagonista di questa sfida."

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