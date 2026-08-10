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il 19enne deceduto in Puglia

Un lutto tra Bologna e Rimini. A Sant'Agostino i funerali di Tommaso Ugolini

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Si è conclusa nel tardo pomeriggio nella chiesa di Sant'Agostino a Rimini, la città dei genitori, la celebrazione dei funerali del giovane Tommaso Ugolini, deceduto venerdì scorso in Puglia. Una tragedia che ha scosso tante persone, tra Bologna e Rimini.

Tommaso Ugolini era in vacanza con un amico a Gallipoli quando la sua vita si è improvvisamente spezzata a 19 anni, colto probabilmente da un malore che lo ha fatto annegare in mare. Sono stati purtroppo inutili i ripetuti tentativi di rianimazione. Viveva a Bologna dove si era da poco diplomato al liceo Malpighi e nel suo futuro c'erano gli studi di Medicina da intraprendere.  
Figlio di un primario di chirurgia e nipote di Elena Ugolini, consigliera regionale e candidata alla presidenza alle ultime elezioni, Tommaso praticava sport, in particolare il calcio, e non risultava avere patologie particolari. Ad accompagnare in chiesa il feretro sono stati alcuni amici. La chiesa di Sant'Agostino non è riuscita a contenere le tante persone, molte da fuori Rimini, che si sono strette intorno alla famiglia per l'ultimo saluto. A ricordare con interventi commossi Tommaso sono stati gli amici, un professore, la fidanzata e i familiari.

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