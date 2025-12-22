A Riccione un incontro sulla prevenzione degli incidenti in età pediatrica

Si è svolto venerdì 19 dicembre presso il Palazzo del Turismo l’incontro formativo “Bimbi sicuri. Come prevenire gli incidenti in età pediatrica”, parte del progetto di Salvamento Academy dedicato alla sicurezza dei più piccoli, un’importante occasione di formazione e sensibilizzazione per tutta la comunità. Durante la mattinata sono stati affrontati diversi temi legati alla sicurezza, dalla prevenzione degli incidenti in strada, in casa, in acqua e a tavola, fino all’approfondimento teorico e alle prove pratiche sulle manovre di disostruzione delle vie aeree per bambini e adulti, uno dei momenti più seguiti e apprezzati dai partecipanti.

La partecipazione è stata numerosa e attenta, con la presenza di genitori, educatori, ristoratori e cittadini interessati al tema della sicurezza in età pediatrica. L’evento si è rivelato una significativa opportunità formativa, confermando l’importanza di promuovere momenti di informazione e prevenzione dedicati alla tutela dei più piccoli. La formazione è stata curata da Salvamento Academy – Corso di Alta Formazione, con l’intervento del formatore nazionale Enzo Maggi, che ha guidato i presenti con competenza e capacità divulgativa. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Riccione Paese su proposta dell’istruttrice per la sicurezza pediatrica Blsd Serena Montaspro del negozio Babù per la prima infanzia, con il patrocinio del Comune di Riccione.