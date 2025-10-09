  
Indietro
menu
menu

10, 11 e 25 ottobre

A Riccione “Libri a piccoli passi”, incontri per educatori e insegnanti

In foto: Libri a piccoli passi
Libri a piccoli passi
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Gio 9 Ott 2025 11:18 ~ ultimo agg. 11:26
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Albi illustrati e tattili, e il loro ruolo nella crescita dei bambini, sono al centro del ciclo “Libri a piccoli passi”, gli incontri dedicati a insegnanti, educatori e volontari in programma alla Biblioteca comunale (viale Lazio, 10) fino al 25 ottobre. Gli incontri di formazione, partiti il 4 ottobre con un focus sulle competenze e le strategie per stimolare la lettura nei bambini, sono rivolti agli adulti che accompagnano la crescita dei più piccoli e che operano nella fascia 3-7 anni.

Venerdì 10 ottobre dalle 16.30 alle 19, Cristina Busani introdurrà la platea all’argomento “Libri da toccare, libri da giocare”. Verranno presentati e mostrati quei libri chiamati comunemente libri gioco: dai primi libri “materici” a quelli con buchi e fustelle, dai libri animati ai silent book, fino a quelli di divulgazione scientifica per la prima infanzia, dove le caratteristiche tecniche del libro (buchi, finestre, pagine di acetato) sono funzionali a contenuti del sapere. Questi libri rappresentano strumenti dalle enormi potenzialità nel creare un canale di comunicazione tra adulto e bambino attraverso il meccanismo del gioco. Durante l’incontro verrà mostrato un ampio numero di libri gioco e si cercherà di fornire strumenti per riconoscerne la progettualità e l’uso a seconda dell’età.

Sabato 11 ottobre, dalle 10 alle 12.30, si parlerà invece di “Albi illustrati, il mondo delle storie”. L'incontro sarà dedicato a questa tipologia di libri che, attraverso l’unione felice di testo e illustrazioni, riescono a far entrare bambini e bambine nel mondo magico delle storie. Testo e immagini verranno esplorate in funzione dei lettori e lettrici per esplicitarne le potenzialità pedagogiche. Alle novità editoriali verrà affiancata una selezione di grandi classici dell’albo illustrato, quei titoli che hanno fatto la storia della letteratura per l’infanzia. Spesso l’innovazione più qualificata affonda le sue radici in questi albi intramontabili, ecco perché conoscerli diventa uno strumento interpretativo essenziale per guardare alla produzione editoriale più recente.

La rassegna proseguirà sabato 25 ottobre con l’ultimo appuntamento in programma dedicato a “Albi illustrati e wordless book alla scuola dell’infanzia: una prospettiva psicomotoria”, condotto da Irene Catani. L’incontro esplorerà la relazione tra la psicomotricità, quale lente attraverso cui concepire l'intervento educativo, e il mondo dei libri illustrati (albi e silent).

 

Altre notizie
Da sinistra: Coralie Delaubert, Mattia Morolli, Lara Sandre, l'assessora Frisoni, Davide Cassani e Susanna Maggioni
dal 16 al 19 giugno

Nel 2026 la bici protagonista a Rimini con Velo-City
di Redazione
Gli atleti e i maestri dell'ASD Taekwondo Riccione insieme all'assessore Imola
Open Internazionale

I giovani atleti della ASD Taekwondo Riccione partiti per Valencia
di Icaro Sport
FOTO
Vigili del fuoco
L'UOMO ERA COSCIENTE

Pennabilli, anziano soccorso nei pressi del rifugio Fontanelle
di Redazione
la Novarese
"Una scelta di visione"

Il nuovo Palas si faccia alla ex Novarese. La proposta del Comitato Rimini Sud
di Redazione
le code in uscita dal parcheggio (Newsrimini)
TTG al via

Fiere affollate, soliti inconvenienti. Tempi lunghi su strade e parcheggi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO