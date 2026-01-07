Polizia Locale di Riccione
Controlli sul Metromare. 29enne fermato con hashish negli indumenti intimi
In foto: la droga sequestrata
di Redazione
Mer 7 Gen 2026 13:37 ~ ultimo agg. 13:53
Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Riccione ha effettuato controlli al capolinea e sui mezzi del Metromare, con l’ausilio dell’unità cinofila. Un tunisino, classe 1996, residente a Pesaro e titolare di regolare permesso di soggiorno, dopo aver accennato un tentativo di allontanamento alla vista degli agenti, è stato segnalato dal cane antidroga Ziko. L’ispezione più approfondita ha poi portato al rinvenimento di 22 grammi di hashish occultati negli indumenti intimi. La droga è stata sequestrata e l'uomo dovrà rispondere della detenzione.
Ziko
