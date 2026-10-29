"A mare", a Misano una visione condivisa per la pineta e la palazzina Piacenza

Un progetto unitario per valorizzare pineta, spiaggia e lungomare, accompagnato da nuove opportunità di collaborazione tra associazioni, cittadini e Amministrazione. Sono le principali indicazioni emerse da A Mare, il percorso partecipativo promosso dal Comune di Misano Adriatico nell’ambito del Bando Rigenerazione Urbana per accompagnare la valorizzazione della pineta e della Palazzina Piacenza.

Il Documento di Proposta Partecipata (DOCPP), che raccoglie le proposte emerse, è stato discusso e approvato integralmente il 27 ottobre, durante un incontro in Comune con le associazioni e i gruppi che hanno preso parte al percorso (Alzheimer Rimini, AGESCI gruppo Scout Misano, Blob ASD, Brillamare APS, CERPA Italia, Confesercenti, Confraternita della Misericordia, Jazz Feeling, Visit Misano e WWF). Il documento sarà ora trasmesso alla Giunta comunale per valutarne l’accoglimento e la fattibilità.

La pineta è stata individuata come un patrimonio ambientale da tutelare e valorizzare in stretta relazione con la spiaggia e il lungomare, in un sistema unico sul litorale riminese. Tra le proposte, un progetto complessivo di riqualificazione che integri cura del verde e del paesaggio, accessibilità, servizi, punti d’acqua, illuminazione, segnaletica e rinnovo degli arredi. La visione comprende anche una maggiore continuità tra parco e spiaggia, in relazione con la Palazzina Piacenza, attualmente in fase di recupero, e la futura velostazione.

“È emersa l’idea di un progetto molto ambizioso da costruire per fasi – commenta Nicola Schivardi, assessore all’Ambiente e ai Lavori Pubblici –. Alcuni interventi di manutenzione potrebbero partire più rapidamente, mentre sarà fondamentale reperire le risorse per una riqualificazione complessiva, da mare a monte, capace di superare la stagionalità del litorale e offrire a residenti e turisti un parco con più servizi, dotazioni e attività”.

Il percorso propone inoltre di rafforzare le iniziative ambientali, educative, culturali e sportive, con particolare attenzione a bambini, adolescenti e famiglie, attraverso collaborazioni con scuole e associazioni e l'impiego di attrezzature leggere, compatibili con il contesto naturale.

“A Mare ha fatto emergere anche una disponibilità a collaborare tra le realtà che animano il territorio – prosegue Schivardi –. La sfida è trasformare questo interesse in iniziative integrate già dalla prossima primavera-estate”.

Tra le proposte figura la costituzione di un gruppo di lavoro stabile per coordinare le attività nella pineta e nella Palazzina Piacenza, con il Comune nel ruolo di raccordo. L’Amministrazione approfondirà ora le proposte con la Giunta e gli uffici comunali, valutando le possibili modalità di attuazione, sia per gli interventi sugli spazi sia per il coordinamento delle iniziative, con l’obiettivo di restituire alla comunità un riscontro sul percorso futuro.