A Marina Centro ragazza accerchiata da un gruppo di ragazzi per rubarle la borsa

Momenti di grande paura nella notte di domenica per una ragazza. La giovane, una transessuale peruviana, attorno alle 2,30, stava camminando sola su via Cristoforo Colombo, una strada parallela al lungomare, nella zona di Marina Centro a Rimini, quando è stata accerchiata da cinque nordafricani che l'hanno bloccata e strattonata per cercare di rubarle la borsetta. Lei ha opposto resistenza, fino a quando è caduta a terra e uno del gruppo è riuscito a strapparle la borsa. In quel momento stava passando sul viale una pattuglia della Polizia, che ha assistito all'ultima parte del reato: la ragazza era a terra e uno dei ragazzi aveva la sua borsetta in mano. Alla vista degli agenti i nordafricani se la sono data a gambe, fuggendo in direzioni diverse. I poliziotti si sono concentrati su quello con l'oggetto rubato e lo hanno inseguito a piedi. Lo hanno raggiunto e con fatica sono riusciti a bloccarlo, il ragazzo, un 18enne egiziano, infatti, ha cercato in tutti i modi, con calci e pugni, di divincolarsi. E' stato portato in Questura dove è stato dichiarato in arresto con l'accusa di rapina aggravata in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale perché ha colpito un agente. La giovane è stata soccorsa sul posto ma, fortunatamente, ha riportato solo qualche graffio ed escoriazione e non è servito ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Gli agenti le hanno riportato la borsa rubata, dove all'interno c'erano ancora il telefono e gli effetti personale, ma non i soldi. Proseguono le indagini per risalire ai complici. L'arrestato resterà in carcere in attesa della convalida attesa per i primi giorni della settimana.