Fumo nella struttura per anziani, evacuato il piano terra

https://www.icaroplay.it/programmi/informazione/video-news/fumo-nella-struttura-per-anziani-a-rimini-evacuato-il-piano-terra/

C'è stato un principio d'incendio questa mattina in una struttura per anziani in via Martinelli a Miramare. "La Meridiana 3". Intorno alle 9 nel gruppo di continuità di un vano tecnico esterno un cortocircuito ha generato un’emissione di fumo che ha raggiunto il piano terra della struttura. E' subito scattato il piano di evacuazione che ha fatto uscire una trentina di persone tra ospiti e personale, con priorità agli anziani.

Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco e quattro ambulanze. Non risultano situazioni critiche ma Gli ospiti sono stati sottoposti ad accertamenti in via precauzionale. Sono in corso verifiche per valutare l'agibilità della parte interessata e le cause dell'incendio. Ai piani superiori, grazie alla compartimentazione degli spazi, il fumo non è arrivato e non è stato necessaria l'evacuazione. E' intervenuta anche la Polizia Locale.

Nel pomeriggio un resoconto dalla Cooperativa Sociale Il Cigno, che gestisce la struttura, che sottolinea "l’efficacia delle misure di sicurezza adottate e l’elevata professionalità dimostrata dal personale in servizio".

Gli operatori presenti sono intervenuti "con rapidità, competenza e piena aderenza alle procedure operative per le quali vengono costantemente formati e addestrati". In via esclusivamente precauzionale è stata disposta l’evacuazione di circa trenta ospiti collocati al piano terra, "procedura svolta in modo ordinato, sicuro e senza criticità nella parte esterna della struttura". Come previsto dai protocolli, tutti gli ospiti coinvolti sono stati sottoposti ad accertamenti medici, che hanno escluso qualsiasi conseguenza sanitaria o problematica legata all’evento.

Determinante si è rivelato anche il corretto funzionamento del sistema di compartimentazione antincendio della struttura, che ha impedito la propagazione del fumo alle altre aree dell’edificio, mantenendo pienamente sicuri i piani superiori e rendendo non necessaria l’evacuazione degli altri residenti. Una volta completate le verifiche tecniche e accertata la totale sicurezza degli ambienti, gli ospiti sono rientrati regolarmente nei propri spazi e la struttura ha proseguito senza interruzioni la normale attività assistenziale.

La Cooperativa Sociale Il Cigno "desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori intervenuti, il cui comportamento esemplare ha confermato l’alto livello di professionalità" e "desidera inoltre ringraziare tutti i familiari presenti per il supporto e la collaborazione dimostrati, oltre al Servizio sanitario AUSL Romagna, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile".