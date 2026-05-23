Un letto in strada per l'emergenza casa. Un presidio per il diritto all'abitare

Questa mattina c'è stato un presidio per il diritto all'abitare promosso da Casa Madiba e ADL Cobas che, con un letto portato in strada per esplicitare la gravità del problema, ha toccato Prefettura e Municipio.

600 persone vivono senza un tetto a Rimini, raddoppiate negli ultimi 10 anni, ricordano gli attivisti: "persone come noi, che per mancanza di reti famigliari e a causa del lavoro povero, non riescono a pagarsi un affitto o non trovano abitazioni a causa del razzismo sistemico".

E ancora "Un numero crescente di persone è costretto a vivere in hotel o residence, subendo sfratti prima dell’estate, oppure l’impennata dei prezzi delle camere. In alcune situazioni, anche i servizi sociosanitari si rivolgono a queste soluzioni, lasciando persone con problemi di salute mentale e dipendenze, in spazi inadeguati".

I dati del Ministero dell’Interno - relativi all’anno 2024 - confermano la gravità della situazione a Rimini, prima in Romagna per tensione abitativa con 236 sfratti emessi, di cui 147 per morosità incolpevole. Le richieste di esecuzione raggiungono quota 979, "evidenziando una massa enorme di persone in una condizione di precarietà permanente".

Casa Madiba si rivolge alle persone e alle famiglie che vivono il problema: "La paura e la vergogna devono cambiare lato - Insieme a voi, ai sindacati e alle organizzazioni che si occupano del diritto alla casa, dobbiamo continuare a immaginare e costruire un futuro possibile".

Le richieste nello specifico:

"RIUTILIZZO DEGLI ALBERGHI DISMESSI: per nuove forme di abitare comunitario come l’ostello sociale

REGOLARE LE LOCAZIONI TURISTICHE BREVI: La città deve restare abitabile, non solo visitabile

AFFITTI A CANONE CONCORDATO: Revisione del sistema di agevolazioni IMU per i proprietari

REGOLAMENTARE I COSTI DI RESIDENCE E STAFF HOTEL: Basta lucrare sul disagio abitativo

POTENZIAMENTO DELLE CASE POPOLARI: Rimini è la provincia nella RER con il numero più basso di alloggi ERP.

OSSERVATORIO CASA: Senza conoscenza del fenomeno non c’è politica efficace.

SFRATTI: Moratoria estiva degli sfratti

ANAGRAFE E RESIDENZA: la Residenza porta di accesso per diritti, sanità e istruzione, senza si è invisibili".