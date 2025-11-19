Un libro per omaggiare i 100 anni del Circolo Tennis Rimini
Sabato 22 novembre alle 17 nella sala Ressi del Teatro Galli, un importante appuntamento con la presentazione di un libro che celebra il tennis. Il Circolo Tennis Rimini compie cent’anni e celebra questo traguardo con un volume che ripercorre un secolo di sport e di vita cittadina: fondato nel 1925 sull’arenile di Marina Centro, il club è nato in un’epoca in cui il tennis era sinonimo di eleganza e mondanità, diventando presto un punto di riferimento per la società riminese e per i villeggianti. Il libro racconta questa lunga storia attraverso documenti, immagini e testimonianze, seguendo il filo delle trasformazioni della città e del costume.
La prima parte, curata da Alessandro Catrani, riporta alle origini del Lawn Tennis Club e agli anni tra le due guerre, quando Rimini ospitava un turismo e il tennis era un gioco aristocratico. La seconda parte, firmata da Tommaso Panozzo, attraversa la ricostruzione postbellica, il boom turistico, i grandi tornei internazionali e le sfide che hanno portato in Riviera campioni italiani e stranieri, fino agli anni recenti Non mancano le pagine dedicate alle figure che hanno segnato la vita del Circolo, alle iniziative sociali e ai momenti di mondanità che hanno accompagnato la storia del turismo riminese Arricchito da un ampio apparato iconografico e da testimonianze dirette, il volume è un affresco di cento anni di sport, cultura e società, che restituisce il valore di un luogo capace di intrecciare memoria e identità collettiva.