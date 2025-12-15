100.000 euro per la manutenzione del cimitero civico di Rimini

100.000 euro per la manutenzione straordinaria del Cimitero Civico di Rimini. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo che garantirà il ripristino e la riqualificazione del fabbricato situato nel Settore Ovest, con l'obiettivo di restituire dignità e funzionalità a una struttura che necessita di importanti interventi di consolidamento e recupero estetico.

Il progetto si concentra sulla riqualificazione della facciata di una porzione dell'edificio a quattro piani fuori terra in cemento armato. Gli interventi mirano non solo al recupero dell'aspetto estetico, ma soprattutto al ripristino della piena funzionalità e alla prevenzione di ulteriori fenomeni di degrado.

Tra le opere principali figura il rifacimento completo dei giunti sismici ai piani primo e terzo, che comporterà la demolizione della pavimentazione esistente per una larghezza di circa un metro lungo tutto lo sviluppo, seguita dalla realizzazione di un nuovo massetto impermeabilizzato e dalla posa di carter antiscivolo. Particolare attenzione sarà dedicata al ripristino nelle zone maggiormente compromesse dal degrado, con un trattamento protettivo di travi, pilastri e parapetti. L'intervento si completerà con una tinteggiatura esterna, preceduta da accurata pulizia.

La gestione dell'appalto e le attività tecniche della fase esecutiva saranno affidate alla Società Anthea. I lavori prenderanno avvio in primavera 2026 e si concluderanno entro la fine dell’estate.