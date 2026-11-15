Una biciclettata per "una città sana, contro il cemento e il consumo di suolo"

"Nello stesso giorno in cui a Roma si svolgeva il Climate Pride, una parte di Rimini è scesa in strada per pedalare insieme e aprire gli occhi su quanto accade nella nostra città: nuovo cemento su tante aree verdi, mentre gli edifici abbandonati, in primis Hotel, aspettano una possibilità di rigenerazione abitativa che non arriva". Così la Lipu di Rimini racconta la biciclettata di sabato contro il cemento, dalla fiera al centro storico, promossa da tante realtà cittadine, associazioni e comitati.

"Strade congestionate, trasporto pubblico non incentivato, aria irrespirabile in interi quartieri, residenti che chiedono ascolto senza ottenerlo - spiega Lipu - Ogni nuova opera che porta più auto, invece di ridurle, pesa sulla salute di chi abita la città e sulla qualità della vita. Lo stesso vale per il turismo. Non vogliamo un modello che consuma territorio e spiaggia per arricchire pochi, reggendosi spesso sul lavoro povero e sottopagato nascosto dietro la vetrina dell’ospitalità. Vogliamo un turismo sostenibile, rispettoso delle persone e dell’ambiente naturale, che generi benessere per chi viene in vacanza e per chi in città ci vive e ci lavora tutto l’anno".

La richiesta è di "uno stop al consumo di suolo e un diverso modello di città, che metta al centro la salute e i diritti delle persone umane e non umane, non una crescita economica fondata sul loro sacrificio".