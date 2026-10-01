Il CAI Rimini apre a Novafeltria: punto di riferimento per l’Alta Valmarecchia

Grande partecipazione all’inaugurazione del nuovo punto di tesseramento e informazione al Centro di Aggregazione “Maiolo Cucci” di Novafeltria. Si tratta di un nuovo presidio per avvicinare il CAI alle comunità dell’entroterra e promuovere insieme la conoscenza e la tutela del territorio.

Una serata partecipata e ricca di interesse ha accompagnato l’inaugurazione. Cittadini, rappresentanti delle realtà locali e appassionati di montagna hanno accolto positivamente l’iniziativa, che segna un nuovo passo nel percorso di avvicinamento del Club Alpino Italiano alle comunità dell’Alta Valmarecchia.

La nuova presenza del CAI sul territorio nasce con un obiettivo concreto: rendere più facilmente accessibili informazioni, attività e servizi della Sezione. Il punto di Novafeltria permetterà infatti di conoscere le proposte del CAI, effettuare o rinnovare il tesseramento e avvicinarsi alle iniziative dedicate alla montagna, all’escursionismo e alla conoscenza del territorio. La serata inaugurale è stata anche un momento di incontro e confronto. Presentare direttamente le attività della Sezione ha permesso di far conoscere più da vicino il mondo del CAI e, allo stesso tempo, di raccogliere l’interesse e le aspettative di chi vive quotidianamente l’Alta Valmarecchia.