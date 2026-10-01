  
Indietro
menu
menu

un mondo da conoscere

Il CAI Rimini apre a Novafeltria: punto di riferimento per l’Alta Valmarecchia

In foto: A Novafeltria il nuovo punto CAI
A Novafeltria il nuovo punto CAI
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Grande partecipazione all’inaugurazione del nuovo punto di tesseramento e informazione al Centro di Aggregazione “Maiolo Cucci” di Novafeltria. Si tratta di un nuovo presidio per avvicinare il CAI alle comunità dell’entroterra e promuovere insieme la conoscenza e la tutela del territorio.

Una serata partecipata e ricca di interesse ha accompagnato l’inaugurazione. Cittadini, rappresentanti delle realtà locali e appassionati di montagna hanno accolto positivamente l’iniziativa, che segna un nuovo passo nel percorso di avvicinamento del Club Alpino Italiano alle comunità dell’Alta Valmarecchia.

La nuova presenza del CAI sul territorio nasce con un obiettivo concreto: rendere più facilmente accessibili informazioni, attività e servizi della Sezione. Il punto di Novafeltria permetterà infatti di conoscere le proposte del CAI, effettuare o rinnovare il tesseramento e avvicinarsi alle iniziative dedicate alla montagna, all’escursionismo e alla conoscenza del territorio. La serata inaugurale è stata anche un momento di incontro e confronto. Presentare direttamente le attività della Sezione ha permesso di far conoscere più da vicino il mondo del CAI e, allo stesso tempo, di raccogliere l’interesse e le aspettative di chi vive quotidianamente l’Alta Valmarecchia.

Altre notizie
la spiaggia e il parco del mare a Rimini
Coerenti col piano spiaggia

Concessioni demaniali. Ridolfi: a Rimini i bandi entro l'autunno
di Redazione
spiaggia e porto di Riccione
Ad inizio 2027 i bandi

Riccione. Concessioni e riqualificazione porto: nessuna prelazione per operatori
di Redazione
il comitato di Nuove Idee Nuove Imprese
Edizione 2026

Nuove Idee Nuove Imprese, ecco i 13 progetti finalisti
di Redazione
sul cammino per La Verna
itinerario di 110 km

La Regione aderisce ai cammini di San Francesco, uno passa da Rimini
di Redazione
da ekcna.it
Settimana del Pianeta Terra

Rocce e grotte dell'Appennino patrimonio UNESCO. Eventi a San Leo e Gemmano
di Redazione
Sponsor
PARTNER EDITORIALI
Partner
COLLABORATORI EDITORIALI
Acli Rimimi Mille piedi La formica Educaid Carits San Giuseppe Arcobaleno Cittadinanza Onlus Pachamama Associazione Zavatta Volontarimini
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO