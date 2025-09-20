Wegreenit Urania Milano-Dole Rimini: la diretta testuale

Comincia il campionato di A2 di pallacanestro: all'Allianz Cloud di Milano, RBR fa il suo esordio in trasferta in casa dell'Urania Milano. Dell'Agnello è ancora orfano di Camara, fermo per un problema alla caviglia che lo tormenta da più di un mese. Palla a due alle 20.30.

LA CRONACA

Prima dell'inizio si osserva un minuto di silenzio per Matteo Franzoso, lo sciatore azzurro deceduto in Cile. Milano in campo con Lupusor, Gamble, Taylor, Sabatini e Cavallerò. Rimini inizia con Robinson, Marini, Pollone, Simioni e Ogden. Centro di Taylor e 2-0 Milano. Simioni subisce il fallo e si andrà dalla lunetta. 2/2 di Simioni e 2-2 a -8:29. Sabatini da tre e 5-2 Milano. Ogden fa 5-4. Taylor mette il 7-4. E poi subito Pollone per la tripla del 7-7 a 7:14. Milano va sul 9-7 con il 2/2 dalla lunetta di Taylor. Altra tripla di Pollone e 9-10 Rimini, primo vantaggio a 6:11 dalla fine. Simioni mette la tripla del 9-13. Tripla di Lupusor e 12-13 a -4:51. Ancora Lupusor scatenato con la tripla del 15-13 per Milano. Time-out RBR a -4:30. 1/2 di Simioni dalla lunetta e 15-14. Tripla di Amato e 18-14 Milano, risposta di Tomassini e tre punti del 18-17. D'almeida, due punti per il 20-17 Milano. Siamo a 1:35 dalla fine del primo periodo. Ogden infila la tripla del 20-20. Tripla di Amato sul ferro, come quella di Tomassini a 5 secondi dalla fine. Il primo quarto termina 20-20.

Cavallero per il 22-20. Gioco da tre completato dal libero del 23-20. Risponde Denegri con il 23-23 con un'altra tripla a -9:15. Primi due punti per Gamble e 25-23 Urania. 1/2 di Cavallero dai liberi e 26-23. Simioni mette a bersaglio la tripla del 26-26. Due punti per Marini e vantaggio RBR 26-28. Gamble per il 28-28 a -6:49. Taylor per il 30-28 Urania. Mancano 4:40 all'intervallo lungo. Tripla di Denegri per il 30-31. Percussione di Tomassini conclusa con il 30-33. Marini dall'area per il 30-35. 2/2 di D'almeida per Milano e 32-35. 1/2 di Taylor dalla lunetta e terza tripla di Pollone per il +5 RBR 33-38. Primi punti anche per Robinson e 33-40, fuga RBR, massimo vantaggio a +7 a 2:25 dal termine del secondo quarto. Marini per il 33-42. Robinson mette i due punti del 33-44 e +11 RBR. Si va all'intervallo 33-44 per RBR.

La partita sarà trasmessa in differita su Icaro TV domenica alle 23:00