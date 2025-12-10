incontro con i cittadini
Piazza stazione di Viserba. Lavori al via in primavera
Mer 10 Dic 2025 13:25 ~ ultimo agg. 13:32
E' stata presentata alla cittadinanza la riqualificazione del piazzale antistante la stazione ferroviaria di Viserba. All'incontro, nella sede dell'associazione "Crescere Insieme", erano presenti una trentina di persone, tra cui operatori e rappresentanti dei comitati di zona, che hanno ascoltato il progetto dall'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli e dal tecnico responsabile infrastrutture, Marcello Antolini.
I lavori, che riguardano un'area di 550metri quadri sull'ingresso di via Curiel, prenderanno avvio nella tarda primavera 2026, con la realizzazione di una nuova pavimentazione architettonica, illuminazione a LED, riqualificazione delle aree verdi e installazione di arredi urbani in stile con quelli del Parco del Mare.
L’intervento punta a migliorare anche la sicurezza e l'accessibilità del quartiere, con particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche. Nelle prossime settimane si procederà con la progettazione esecutiva degli interventi.
