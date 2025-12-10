Piazza stazione di Viserba. Lavori al via in primavera

E' stata presentata alla cittadinanza la riqualificazione del piazzale antistante la stazione ferroviaria di Viserba. All'incontro, nella sede dell'associazione "Crescere Insieme", erano presenti una trentina di persone, tra cui operatori e rappresentanti dei comitati di zona, che hanno ascoltato il progetto dall'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli e dal tecnico responsabile infrastrutture, Marcello Antolini.

I lavori, che riguardano un'area di 550metri quadri sull'ingresso di via Curiel, prenderanno avvio nella tarda primavera 2026, con la realizzazione di una nuova pavimentazione architettonica, illuminazione a LED, riqualificazione delle aree verdi e installazione di arredi urbani in stile con quelli del Parco del Mare.

L’intervento punta a migliorare anche la sicurezza e l'accessibilità del quartiere, con particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche. Nelle prossime settimane si procederà con la progettazione esecutiva degli interventi.