Cono Fusco nuovo DS

Mauro Antonioli è il nuovo allenatore della Sammaurese

In foto: Mauro Antonioli
Mauro Antonioli
Mer 5 Nov 2025 19:12
La Sammaurese è lieta di annunciare che Mauro Antonioli sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra.

Classe 68, ex centrocampista con 58 presenze in Serie B, ha vestito le maglie di Chievo, Varese, Lumezzane ed Arezzo per citarne alcune.

Appesi gli scarpini al chiodo ha iniziato ad allenare, ritagliandosi uno spazio importante, soprattutto in Serie D. Dopo aver iiniziato al Bellaria, ha guidato la Beretti del Santarcangelo. Arriva l’esperienza in D al Bellaria e alla Ribelle. Vince poi il primo campionato dilettanti con il Ravenna riportandolo tra i professionisti. Arrivano poi le avventure con società importanti come Reggio Audace, Fermana, Sambenedettese, Imolese, Forlì, ancora Ravenna e Vigor Senigallia.

Un tecnico navigato che saprà dare un quid in più alla squadra e guidarla a nuovi importanti traguardi.

Contestualmente Claudio Amadori ricoprirà il ruolo di Club Manager mentre Cono Fusco sarà il nuovo Direttore Sportivo.

Mister Antonioli dirigerà il primo allenamento domani (giovedì) mattina poi alle 16.30 test amichevole al campo di Acquaviva di San Marino con la Nazionale Under 19.

