5-8 dicembre Fiera di Rimini

Manca un mese alla magia della Ginnastica in Festa Winter Edition 2025

In foto: (Foto @Simone Ferraro/Federazione Ginnastica d'Italia)
(Foto @Simone Ferraro/Federazione Ginnastica d’Italia)
di Icaro Sport   
Tempo di lettura 3 min
Mar 4 Nov 2025 19:03
Tempo di lettura 3 min
Dal 5 all’8 dicembre, la Fiera di Rimini tornerà a riempirsi di sorrisi, colori ed emozioni

Sta per tornare uno degli appuntamenti più amati della ginnastica italiana: tra soli 30 giorni, la Fiera di Rimini accoglierà la Ginnastica in Festa – Winter Edition 2025, quattro giornate dedicate allo sport, all’inclusione e alla passione condivisa.

Dal 5 all’8 dicembre migliaia di atleti e famiglie trasformeranno la fiera in un vero e proprio villaggio della ginnastica, dove ogni disciplina – dall’artistica alla ritmica, dal parkour alla ginnastica per tutti – troverà il suo spazio tra gare, spettacoli e momenti di incontro.

Un Evento che Cresce e Coinvolge

La manifestazione rappresenta da anni un punto di riferimento per tutto il movimento ginnico italiano, capace di unire la dimensione sportiva con quella sociale e familiare.

Accanto alle competizioni, ci saranno aree dedicate ai partner federali, stand commerciali e momenti di incontro con i ginnasti della Nazionale Italiana, pronti a condividere foto, autografi e sorrisi con i più giovani.

Parkour: Energia e Spettacolo

Tra le discipline più attese torna il Parkour, con il Campionato Italiano di Categoria, la Coppa Italia a Squadre, il Campionato Silver Speed e il Flow Contest, la formula freestyle dedicata ai livelli Silver.

"L’edizione invernale si preannuncia ancora più partecipata e coinvolgente – commenta Roberto Carminucci, Direttore della Sezione Parkour FGI –. Grazie alla collaborazione con Elevien, i risultati e i video delle run saranno visibili in tempo reale sui cellulari, rendendo ogni gara ancora più accessibile e spettacolare".

Inclusione e Sostenibilità

Anche quest’anno la partecipazione della FISDIRFederazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali – conferma la vocazione inclusiva dell’evento, che cresce di anno in anno con un’attenzione sempre maggiore verso lo sport per tutti. Partner di questo percorso è GeoGym con il progetto RecuperAbile, che dimostra come lo sport possa davvero unire e costruire ponti.

Torna a Rimini il team impegnato nella realizzazione artigianale di gadget e accessori personalizzati con materiali recuperati dagli scarti di produzione GeoGym: portachiavi, pochette, porta-identificativi e tante altre idee regalo pensate per le squadre e gli appassionati di ginnastica. I prodotti saranno disponibili anche online, con possibilità di ritiro a Rimini o di acquisto diretto durante l’evento.

Accesso e Servizi

L’ingresso sarà gratuito per i bambini sotto i 6 anni, per le persone con disabilità (con accompagnatore) e per chi parteciperà tramite il pacchetto Esatour GIF Winter Edition 2025, che offre vantaggi pensati per rendere il soggiorno ancora più comodo: servizio navetta gratuito fino al palazzetto, ingresso gratuito in fiera per genitori e accompagnatori, parcheggio gratuito, un soggiorno gratuito ogni 25 paganti, gadget ufficiale dell’evento, accesso alla VIP Lounge e help line attiva 7 giorni su 7.

L’ingresso sarà disponibile dal 10 novembre sul circuito Vivaticket, con lo stesso prezzo di due anni fa, per garantire la massima accessibilità alle famiglie e favorire la partecipazione di tutti.

Un legame unico tra sport e territorio

Nata dalla collaborazione tra la Federazione Ginnastica d’Italia, Esatour Group e Pesaro Gym 2019, la Ginnastica in Festa è molto più di un evento sportivo: è un esempio concreto di come l’organizzazione e la passione possano fondersi in un progetto capace di far crescere la ginnastica e di regalare esperienze indimenticabili a chi la vive, in pedana e sugli spalti.

Segui l’Evento

Sito ufficiale: www.ginnasticainfestarimini.it
Facebook: Ginnastica in Festa Rimini
Instagram: @ginnasticainfestarimini

Silvana Conte

