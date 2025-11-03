Calcio Sammarinese
La Fiorita: risoluzione consensuale del contratto con Filippo Baldinini
In foto: Filippo Baldinini (@FSGC)
di Icaro Sport
1 min
Lun 3 Nov 2025 15:43 ~ ultimo agg. 15:45
La società La Fiorita rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Filippo Baldinini.
Al giocatore, approdato nel club di Montegiardino la scorsa estate con il debutto nell’impegno europeo di Conference League, la società augura le migliori fortune umane e sportive, ringraziandolo per l’impegno e la professionalità dimostrata.
